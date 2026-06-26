Fiebre mundialista: la floristería en Cali que se ha hecho viral por sus diseños deportivos

En medio de la fiebre futbolera que ha despertado el Mundial de 2026, una floristería caleña se ha convertido en tendencia gracias a una propuesta innovadora que mezcla la pasión por el fútbol con el arte floral. Se trata de Flores Cali es Cali, un emprendimiento que ha logrado captar la atención de miles de personas con diseños inspirados en la cita orbital.

Esta es la empresa caleña que recibió reconocimiento y Orden a la Democracia Simón Bolívar en el Congreso de la República

Los arreglos florales mundialistas, elaborados con elementos alusivos al torneo, han marcado un sello distintivo de la empresa y se han convertido en uno de sus productos más llamativos. La iniciativa surgió como una apuesta por ofrecer alternativas diferentes y personalizadas para expresar sentimientos a través de las flores.

Floristería en Cali que hace diseños mundialistas Foto: cortesía

“Flores Cali es Cali nació de la visión de mi esposa, quien siempre ha sido una apasionada de las flores. Es su vocación. Mientras yo me formaba en desarrollo web y marketing digital a través del Fondo Emprender del Sena, ella alimentaba su sueño de crear una floristería”, explicó Darwin Quintero, propietario del establecimiento.

Floristería en Cali que hace diseños mundialistas Foto: cortesía

Según Quintero, el objetivo de la empresa ha sido conectar con los caleños mediante arreglos cargados de significado y propuestas que rompan con los esquemas tradicionales del sector. “Somos innovadores porque creamos diseños únicos, como los ramos del Mundial de fútbol. Apostamos a estos diseños porque son frescos, vanguardistas y permiten expresar emociones”, señaló.

La creatividad se ha convertido en la principal carta de presentación del negocio. Además de los arreglos inspirados en el certamen deportivo, la floristería desarrolla composiciones personalizadas con formas de corazones, figuras de osos elaboradas con cientos de rosas y otros diseños exclusivos.

Uno de los proyectos que mayor impacto ha generado en redes sociales fue la combinación de flores con el tradicional álbum Panini del Mundial, una propuesta que alcanzó más de cinco millones de visualizaciones y que ayudó a posicionar la marca ante audiencias nacionales e internacionales.

Floristería en Cali que hace diseños mundialistas Foto: cortesía

“Queremos ser líderes en creatividad, ofreciendo ramos personalizados, desde corazones hasta osos de mil rosas. A nivel mundial, lo que nos caracteriza es la combinación inédita del álbum Panini con flores”, afirmó Quintero.

El emprendimiento opera en la carrera 44 No. 10-98, en el barrio Panamericano de Cali, desde donde atiende pedidos y continúa desarrollando nuevas propuestas florales inspiradas en acontecimientos culturales, deportivos y sociales.