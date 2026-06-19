Esta es la empresa caleña que recibió reconocimiento y Orden a la Democracia Simón Bolívar en el Congreso de la República

La firma jurídica caleña AZC Legal fue distinguida por el Congreso de la República con la Orden a la Democracia Simón Bolívar, uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Legislativo colombiano a personas e instituciones por sus aportes significativos al desarrollo del país.

El secreto mejor guardado de la Tricolor: así se fabrica en Cali la camiseta que lleva Colombia en el Mundial

La exaltación fue entregada en Bogotá y destacó la trayectoria de la compañía en los sectores legal y empresarial, así como su liderazgo en procesos de innovación y fortalecimiento institucional durante más de una década de operación.

Fundada en Cali en 2013 por los abogados Andrés Felipe Zafra Pico y Alejandro Caicedo Gardeazábal, la firma nació con el propósito de transformar la manera en que las organizaciones acceden a servicios jurídicos especializados. Trece años después, la compañía ha consolidado una operación con presencia en Cali, Medellín y Bogotá, y se ha convertido en una de las organizaciones jurídicas de mayor crecimiento en el país.

firma jurídica caleña AZC Legal fue distinguida por el Congreso de la República Foto: cortesía

El reconocimiento otorgado por el Congreso resalta una historia empresarial construida desde las regiones y una apuesta permanente por la modernización de los servicios legales. Actualmente, la organización cuenta con un equipo de más de 200 abogados vinculados a distintas áreas de práctica y operación.

La firma presta servicios a empresas de diversos sectores económicos, tanto en Colombia como en mercados internacionales, y acompaña procesos corporativos, comerciales, laborales, tributarios y de cumplimiento normativo.

Uno de los factores que ha marcado su crecimiento ha sido la incorporación de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y metodologías de Legal Project Management, con las que busca optimizar los tiempos de respuesta, aumentar la transparencia de los procesos y ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de las organizaciones.

“Nacimos en Cali con la convicción de que el derecho podía ser una herramienta estratégica para las empresas. Hemos movilizado nuestro crecimiento a otras regiones del país demostrando la pujanza de nuestro departamento y hoy seguimos trabajando para generar confianza, empleo y valor”, afirmó Alejandro Caicedo Gardeazábal, socio de la compañía.

Por su parte, Andrés Felipe Zafra Pico destacó que el reconocimiento representa un incentivo para continuar fortaleciendo la innovación en el sector jurídico colombiano.

“Hace más de una década nacimos con una sola convicción: hacer las cosas bien. Hoy somos un referente en el sector legal del país, posición que asumimos con humildad y con el deseo de seguir liderando la innovación en el sector de servicios legales”, señaló.

firma jurídica caleña AZC Legal fue distinguida por el Congreso de la República Foto: cortesía

La Orden a la Democracia Simón Bolívar es una de las máximas distinciones que otorga el Congreso de la República y reconoce aportes sobresalientes en diferentes ámbitos de la vida nacional. En esta oportunidad, la condecoración destacó el crecimiento empresarial de AZC Legal, su contribución al fortalecimiento del tejido productivo y su apuesta por la transformación de los servicios jurídicos en Colombia.