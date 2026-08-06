Cómo cultivar lavanda en casa: el truco para prolongar su floración y mantenerla llena de vida

La lavanda es una planta aromática muy apreciada por sus flores de color violeta, su fragancia y sus múltiples usos en la jardinería y el bienestar. Esta planta se caracteriza por ser resistente, de fácil cultivo y por adaptarse bien tanto a jardines como a macetas, siempre que reciba abundante luz solar y un buen drenaje.

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Además de su valor ornamental, la lavanda es utilizada para elaborar aceites esenciales, infusiones y productos de cuidado personal, mientras que su aroma es reconocido por ayudar a crear ambientes relajantes y frescos.

Aunque esta planta es reconocida por su resistencia y facilidad de adaptación, su desarrollo depende de ciertos cuidados básicos que favorecen una floración abundante y una apariencia saludable, especialmente cuando se busca cultivarla dentro de la casa.

Así se debe sembrar la lavanda. Foto: Getty Images

¿Cómo cultivarla en una maceta?

Lo primero que debe tener en cuenta es que el material del recipiente influye en el estado de la lavanda. Las macetas de barro o terracota son una de las opciones más aconsejadas porque favorecen la evaporación de la humedad y ayudan a mantener el sustrato en mejores condiciones.

Después de elegir una maceta adecuada, el siguiente paso consiste en preparar un sustrato que favorezca el desarrollo de la lavanda. De acuerdo con la creadora de contenido del canal Jardín de la Chita, una mezcla compuesta por sustrato, arena gruesa o arena de construcción y un pequeño trozo de aloe vera (sábila) puede aportar las condiciones necesarias para el crecimiento de la planta.

Antes de incorporar esta mezcla, algunos expertos aconsejan colocar una capa de piedras, grava o fragmentos de cerámica en el fondo del recipiente para facilitar el drenaje y evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces.

Una vez preparada la mezcla, la maceta debe llenarse con el sustrato hasta la parte superior. Luego, la creadora recomienda cortar un esqueje de la planta y retirar las hojas de la parte inferior del tallo para tener un crecimiento uniforme de las raíces.

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También es importante eliminar todas las flores del esqueje para que concentre su energía en el enraizamiento. Como paso final, se debe cortar un pequeño trozo de aloe vera (sábila), el cual servirá durante el proceso de crecimiento.

Una vez plantado el esqueje, la creadora recomienda realizar un riego abundante para facilitar su adaptación al nuevo sustrato y favorecer el inicio de su crecimiento. A partir de ese momento, mantener un equilibrio en la humedad será clave, ya que la lavanda prefiere suelos bien drenados y no tolera el exceso de agua durante largos periodos.

Lo primero que debe tener en cuenta es que el material del recipiente influye en el estado de la lavanda. Foto: Getty Images

Además, para desarrollarse de forma saludable, esta planta necesita recibir al menos seis horas de luz solar directa cada día. La falta de iluminación puede hacer que pierda su forma compacta, crezca con tallos débiles y reduzca la producción de flores.

Asimismo, ubicarla en un lugar con buena ventilación, como balcones o terrazas orientados al norte o noroeste, ayuda a prevenir la aparición de hongos y contribuye a mantener el follaje en buen estado durante todo el año.