En Cali | Así funcionarán los cierres viales este domingo, 28 de junio, por la Media Maratón 2026

Este domingo 28 de junio, Cali será el escenario de una de las jornadas deportivas y de participación ciudadana más concurridas del año con la realización de su tradicional media maratón. El evento, que congregará a cerca de 20.000 corredores distribuidos en diferentes categorías, obligará al despliegue de un robusto esquema operativo por parte de las autoridades locales, lo cual implicará cierres viales y afectaciones importantes en la movilidad de la capital del Valle durante gran parte de la mañana.

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De acuerdo con lo previsto por la Secretaría de Movilidad, las restricciones en las vías estarán vigentes desde las 4:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. Durante esta franja horaria se implementarán desvíos en varios puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y mitigar el impacto en el tránsito vehicular.

El circuito de la competencia tendrá como punto de partida las inmediaciones del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Desde allí, el pelotón de deportistas avanzará por tramos clave de la Calle 9 y la Carrera 66, para luego conectar con la Autopista Suroriental.

Posteriormente, la ruta de la carrera continuará por sectores de la Calle 7 y la Calle 5, atravesará el Bulevar del Río y seguirá su curso hacia el norte de la ciudad mediante la Avenida 4 Norte, extendiéndose hasta la altura de la Calle 44 Norte.

A partir de ese sector, los competidores tomarán la Avenida 6 Norte en sentido norte-centro, para reingresar nuevamente a la Calle 5 y realizar el tramo final del recorrido, el cual culminará de forma oficial en la Avenida Roosevelt (Calle 6) con Carrera 30.

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Debido a que este evento abarca vías de alta afluencia que conectan varios puntos cardinales, los organismos de tránsito prevén alta congestión, por lo que hicieron un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación, eviten las zonas intervenidas y utilicen vías alternas.

Como un incentivo adicional para la jornada, el sistema de transporte masivo MIO ofrecerá pasajes gratuitos exclusivamente para los atletas que participen en la carrera. Para poder acceder a este beneficio al término de la competencia, los deportistas deberán presentar de manera obligatoria su medalla de finalista junto con el número dorsal oficial de la carrera.

Por otro lado, las autoridades del sistema precisaron que esta operación se realizará bajo condiciones específicas, ya que se podrá validar únicamente en la estación Estadio, ubicada sobre la Calle 5 entre carreras 34 y 36, limitando su uso a este punto de acceso del sistema de transporte.