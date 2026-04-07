Más allá del límite humano: ¿Cómo hizo el ‘Forrest Gump de China’ para correr 100 km al día sin colapsar?

En China, un corredor logró una hazaña fuera de lo común que incluso le valió el respaldo del llamado “Forrest Gump chino”. Se trata de Huang Zhenglong, conocido como Long Shao, quien completó un desafío extremo entre el 6 de diciembre y el 15 de marzo: correr 100 kilómetros diarios durante 100 días consecutivos.

El atleta llevó a cabo cada jornada en la ciudad de Foshan, acumulando un total impresionante de 10.000 kilómetros. Este logro le permitió obtener el reconocimiento de Guinness World Records, consolidando su reto como uno de los más exigentes en el mundo del running.

Para cumplirlo, Long Shao utilizó los márgenes del río Desheng como su circuito principal. Cada día comenzaba a correr a las 7 de la mañana y se mantenía en movimiento durante aproximadamente 10 horas, hasta las 5 de la tarde, lo que equivale a completar cerca de dos maratones y media diariamente durante más de tres meses.

Huang Zhenglong acompañado de otros corredores. Foto: Captura X @GWR

El corredor aseguró que desde el inicio enfrentó escepticismo, pero eso no lo detuvo. “Mucha gente dudaba de mí, diciendo que era absolutamente imposible correr 100 kilómetros cada día durante 100 días consecutivos, alegando que esto superaba con creces los límites de las capacidades físicas humanas”, declaró a Guinness World Records.

Sin embargo, el reto no estuvo exento de dificultades. Apenas en el décimo día, Long Shao sufrió una lesión en el pie y experimentó una fatiga constante que puso a prueba su resistencia física y mental.

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Aun así, logró mantener un ritmo promedio cercano a los 6 minutos por kilómetro. Aunque está lejos del nivel de la élite mundial —como el de Eliud Kipchoge, que puede recorrer un kilómetro en menos de tres minutos—, se trata de una marca extraordinaria para un corredor no profesional, especialmente bajo condiciones de exigencia prolongada.

Huang Zhenglong, atleta chino. Foto: Captura X @GWR

El análisis de los registros también despertó dudas incluso en sistemas automatizados. Según explicó Maggie Luo, evaluadora de Guinness World Records, al ingresar los datos de GPS en una herramienta de inteligencia artificial, el sistema determinó que no correspondían al rendimiento de una persona corriendo.

“La IA concluyó que era imposible que un ser humano completara 100 kilómetros diarios durante 100 días seguidos”, señaló.

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Lo más llamativo del caso es que, al igual que el personaje de Forrest Gump, Long Shao no estuvo solo durante su travesía. A lo largo del reto fue acompañado por otros corredores, y en la jornada final, miles de personas lo esperaron en la meta para celebrar su logro.

Así, el atleta chino suma una nueva hazaña a su trayectoria, casi impensable para la mayoría, pues anteriormente ya había conseguido otro desafío extremo: correr durante 365 días consecutivos.