¿Cuánto cuesta mantener un carro en Colombia en 2026? Estos son los gastos que debe considerar si busca comprar

Adquirir un carro en Colombia implica una responsabilidad financiera. Incluso si se trata de un vehículo nuevo o comprado de contado, los propietarios deben tener en cuenta los gastos fijos que representa tener un carro.

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Muchos de los costos son obligaciones legales que no pueden pasar por alto, como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o la revisión técnico-mecánica. Estos compromisos económicos pueden aumentar si el propietario necesita renovar la licencia de conducción.

Los colombianos que estén pensando en adquirir un carro propio deberán organizarse de antemano para mantener los gastos del vehículo. El primero de ellos es precisamente el SOAT, que tiene un valor aproximado en 2026 de $677.400 pesos. La tarifa es ajustada basado en la siniestralidad, los costos de la salud y el tipo de vehículo.

No contar con el SOAT vigente puede acarrear multas económicas e incluso la inmovilización del vehículo. Por esta razón, es importante no dejar su compra para el último momento.

El impuesto vehicular es otro costo fijo que deben pagar los propietarios de vehículos todos los años. Este se calcula sobre el avalúo comercial del carro y tiene varios plazos, con sus respectivos descuentos, para ser pagado.

Los dueños también deberán tener en cuenta la revisión técnico-mecánica, que se debe realizar a partir del quinto año desde que el carro fue matriculado. El trámite tiene un costo promedio de $340.000 pesos y es un requisito de MinTransporte para poder circular. En algunos casos, los mecánicos exigen arreglos al carro antes de pasar la prueba, lo que significa un gasto extra.

Más gastos

Además de los gastos obligatorios, existen los operativos que tienen que ver con el uso del vehículo. Si el carro es de combustible tradicional, el precio dependerá de las alzas o reducciones impuestas por el Gobierno nacional. El precio promedio del galón de gasolina está entre $15.000 y $16.000 pesos en la mayoría de ciudades.

El gasto mensual dependerá del consumo del vehículo, las distancias recorridas y el uso general del carro. Si una persona recorre 1.500 kilómetros al mes y consume 38 galones, pagará $589.000 pesos en gasolina.

Para los carros eléctricos, el costo depende de dónde se realice la carga. En casa, el costo promedio del kWh es de $820 pesos, mientras que en electrolineras ronda entre $1.200 y $1.700.

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Otro gasto que deben tener en cuenta los propietarios es el seguro todo riesgo. Aunque no es obligatorio, muchas personas lo toman debido a que ayuda en casos de robos o choques simples. El precio depende del vehículo y la compañía, pero suele ir desde $1.000.000 de pesos.

Por último, es importante tener en cuenta los costos de mantenimiento del vehículo, así como el desgaste de sus componentes, las posibles reparaciones y las visitas al taller mecánico. Aunque la frecuencia varía según el modelo y el uso, la recomendación general es realizar periódicamente el cambio de aceite y filtros, además de la alineación y el balanceo, para mantener el carro en óptimas condiciones.