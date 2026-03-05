En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para que muchos amantes de los animales puedan brindar ayuda a perros y gatos que se encuentran en condición de calle.

A través de estas plataformas, también fundaciones y refugios difunden sus labores, buscan donaciones y promueven la adopción y el cuidado responsable de las mascotas.

Por esta razón, una usuaria identificada en TikTok como María Alejandra (@alejandramerchane) decidió usar este medio para compartir la historia de 19 perritos que se quedaron sin hogar tras la muerte de su dueño.

Según comenta la joven en la publicación, se trata de una situación que requiere atención inmediata, la cual se reportó en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, donde varios vecinos se han unido en busca de ayuda para estos caninos.

Este apoyo en comunidad se dio luego de que la familia del hombre que cuidaba de estos perros —conocido con el nombre de Iván— manifestara que no podía hacerse cargo de los animales, pues en total eran 22 perros los que albergaba en su vivienda, entre adultos mestizos, cachorros y algunas hembras en estado de gestación.

@alejandramerchane Hola 💛 Queremos pedirte ayuda para difundir un caso muy urgente que está pasando en Engativá, Bogotá. Iván falleció hace pocos días y dejó 22 perritos solos en su casa. En este momento quedan 19 perritos que necesitan ayuda urgente. Hay viejitos, adultos y cachorros 💔 Llevan varios días sin suficiente alimento ni atención médica. La familia no puede hacerse cargo y ellos no pueden seguir esperando. Estamos completamente solos, no contamos con apoyo de ninguna institución, y el tiempo es crucial para ellos. Necesitamos con urgencia: 🐾 Hogares de paso 🐾 Fundaciones que puedan recibirlos 🐾 Adoptantes responsables 🐾 Donaciones de alimento, medicamentos o apoyo veterinario 🐾 Donaciones económicas Toda la información y donaciones se están centralizando con: 📞 301 291 0798 – Camila Palomino También tenemos grupo de apoyo para quienes quieran unirse: 🔗 https://chat.whatsapp.com/DOxVzvGiGzaIE8JVaA5mHu?mode=hq2tsha Si no puedes adoptar, compartir también salva vidas. Cada historia que se replica puede llegar a la persona correcta 🐶✨ Gracias por ayudarnos a que estos 19 angelitos no queden en el olvido. 💛 ♬ Be the Change - Ednaldo reis

Aunque dos de estos caninos fueron adoptados, los demás aún permanecen en el inmueble sin garantías suficientes para su bienestar y algunos de ellos, en condiciones delicadas, pues presentan signos de desnutrición y enfermedades asociadas al hacinamiento y la falta de recursos ante la ausencia de quien era su cuidador.

Frente a este panorama, vecinos y voluntarios optaron por hacer jornadas de limpieza, recolección de donaciones y campañas de difusión en redes sociales para promover su adopción en hogares seguros.

Para que esta labor sea más confiable, María Alejandra explica que la gestión se canaliza a través de un grupo de WhatsApp abierto a la comunidad, con el fin de garantizar transparencia en el manejo de los recursos, ya que la sobreocupación de refugios y fundaciones en Bogotá dificulta su traslado.

En conclusión, el llamado que hace la joven es a quienes puedan adoptar, ofrecer un hogar temporal o aportar con insumos y atención veterinaria, para así brindarles una oportunidad de tener una vida digna a estos 19 perros.