El ingrediente que debería evitar en la comida de su perro o gato, según experta veterinaria

El incremento en la tenencia de animales de compañía en los hogares colombianos muestra una tendencia al alza, lo que implica la adquisición de diversos productos para su cuidado.

Dentro de este sector, la alimentación constituye uno de los ejes centrales del presupuesto destinado a las mascotas, un mercado que ofrece múltiples marcas y composiciones nutricionales.

En medio de esta variedad de opciones, un ingrediente de uso frecuente en la elaboración de concentrados está siendo analizado por especialistas, ya que su inclusión carecería de aportes nutricionales para los animales.

A través de plataformas digitales, la médica veterinaria especializada en nutrición Raquel Pavo indicó que el trigo es un componente que debería excluirse de la dieta de caninos y felinos. Durante su intervención, la profesional expuso tres factores técnicos por los cuales la ingesta de este cereal representaría una desventaja metabólica para las mascotas.

El primer elemento mencionado en su reporte es el ácido fítico. Según la especialista, la presencia de este compuesto orgánico genera un efecto inhibidor que impide la correcta absorción de los minerales y nutrientes aportados por otras fuentes de alimento.

El segundo factor de análisis es el glifosato. Este herbicida, utilizado a nivel industrial en los cultivos de trigo, dejaría aparentes residuos en el grano, los cuales la médica asocia con el posible desarrollo de enfermedades en los animales a mediano y largo plazo.

Finalmente, la profesional advirtió sobre el gluten, señalando que este conjunto de proteínas desencadenaría un amplio espectro de reacciones adversas en el organismo de los cuadrúpedos. Aunque en su publicación inicial no se detallaron las consecuencias de su consumo, otras fuentes del sector respaldan esta información con datos complementarios.

De acuerdo con registros de portales informativos como USA Today y la entidad especializada Vivance Pets, el consumo de gluten generaría alteraciones gástricas que incluyen diarrea crónica, episodios recurrentes de vómito, acumulación de gases y dolor abdominal.

En el ámbito dermatológico, los reportes abarcan cuadros de enrojecimiento cutáneo, pérdida de pelo y aparición de sarpullidos. De igual forma, se documentan señales de comportamiento como disminución de peso sin explicación aparente, episodios de fatiga, anemia y posibles infecciones en los oídos.

En el caso puntual de los gatos, la ingesta de este componente estaría presuntamente vinculada a diagnósticos de asma felina y dermatitis severa como consecuencia de reacciones alérgicas alimentarias.

Frente a estos reportes, las directrices del área veterinaria sugieren a los tenedores de mascotas revisar detalladamente las etiquetas de información nutricional de los concentrados comerciales. La verificación de los ingredientes permitiría identificar la presencia de cereales antes de su suministro diario.