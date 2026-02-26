4 PATAS

El simple método que le permite identificar un concentrado premium de uno de baja calidad para su perro; hay 3 ingredientes clave

La verdadera calidad del alimento para perros se descubre en el nombre del empaque.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
26 de febrero de 2026, 7:12 p. m.
Así puede identificar si la comida de su perro es de calidad.
Así puede identificar si la comida de su perro es de calidad.

Todos los dueños de una mascota tienen un dilema a la hora de comprar sus alimentos, puesto que al llegar al pasillo se encuentran con diferentes marcas que afirman ser ‘la mejor’.

Con empaques que afirman tener salmón del Atlántico, que si es para razas pequeñas o para cachorros deportistas. La oferta es infinita. Pero elegir el alimento adecuado no es solo cuestión de presupuesto; es una decisión que define qué tan sana estará la mascota en unos años.

Estudio revela una sorprendente conexión genética entre gatos y humanos que podría mejorar la detección y el tratamiento del cáncer

Para no perderse en este laberinto de marcas, el portal PetSpace ha revelado un truco muy humano y sencillo para descubrir si el consumidor está comprando contenido de calidad o puro marketing. Lo curioso es que la respuesta no está en la foto del perro feliz del empaque, sino en la manera exacta en la que escriben el nombre del producto.

La regla de oro es fijarse en las palabras que acompañan a la proteína:

Si el paquete dice simplemente “comida de pollo” o “alimento de salmón”, significa en el mayor de los casos que al menos el 95% de ese producto es carne real. Este es el estándar más alto y lo que realmente deberías buscar si quieres que la mascota tenga una nutrición premium.

Perros

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Perros

Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

Perros

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

4 Patas

Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

4 Patas

Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional

Perros

Apareció Tayron, el perrito que se había perdido por varias horas en el occidente de Bogotá

Perros

Se busca a Leila, una perrita perdida en el Parque El Virrey de Bogotá

Cápsulas

Consolidan gigante del consumo masivo en detergentes, margarinas y alimento para animales

Cápsulas

Gigante de los lácteos entra al millonario negocio de la comida para mascotas

Historias Solidarias

Fundación San Roque: la misión de ayudar a más de 200 perros

EE.UU.
Se debe revisar adecuadamente el emáque y lo que dice contener. Foto: FDA

Sin embargo, aquí es donde el lenguaje del marketing se pone creativo para ocultar porcentajes bajos. Cuando el alimento utilice términos como “cena”, “fórmula”, “plato” o “entrada de pollo”, enciende las alarmas.

Puesto que esto indica que el contenido de proteína cae drásticamente, situándose entre un 25% y un 94%. Sigue siendo alimento, claro, pero ya no es la opción más pura que un perro podría recibir.

Pero hay un nivel todavía más bajo que muchos desconocen. Si en el empaque aparece la preposición “con”, como en “croquetas con cordero”, la normativa es tan flexible que la empresa solo está obligada a incluir un 3% de esa proteína. Es decir, casi nada. En cambio, si el nombre es “Comida de cordero”, la calidad es superior.

Es un detalle lingüístico casi invisible, pero hace toda la diferencia del mundo. Organizaciones como la AAFCO han estudiado estos patrones para ayudarnos a entender que la salud de nuestro mejor amigo empieza por saber leer lo que las marcas no nos dicen a simple vista.

Aprender este truco te permitirá invertir, direccionar mejor la inversión en la alimentación para las mascotas y, sobre todo, cuidar de verdad al integrante de cuatro patas de la familia.

Más de Perros

La jornada de rescates dejó una historia de empatía en la capital cordobesa.

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

No todos los accesorios para caminar con mascotas cumplen la misma función ni se adaptan a cualquier perro.

Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

Los bebederos y platos de deben desinfectar constantemente para evitar enfermedades.

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

Enzo, perrito perdido por hurto en Bogotá

Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

Dulzura, perrita perdida

Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional

Tayron, perrito perdido

Apareció Tayron, el perrito que se había perdido por varias horas en el occidente de Bogotá

Leila se perdió en la zona del Parque El Virrey; su familia mantiene activa la búsqueda y pide colaboración ciudadana.

Se busca a Leila, una perrita perdida en el Parque El Virrey de Bogotá

MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

Se busca a MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

Cuatro perritos rescatados de los cerros Orientales

Elvis, Paul, Mike y Prince buscan un hogar: así puede salvar a estos perros rescatados en los Cerros Orientales

Noticias Destacadas