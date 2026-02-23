Evite errores: esta es la mejor hora para alimentar a su perro según su edad

Tener una mascota en casa, además de representar una compañía incondicional y una fuente constante de alegría, implica asumir una gran responsabilidad que se centra en garantizarle una vida digna, saludable y equilibrada.

Esto requiere tiempo, compromiso y dedicación diaria, así como una alimentación adecuada que varía según su edad y necesidades.

En este contexto, médicos veterinarios destacan la importancia de establecer horarios de alimentación fijos, al considerarlos un elemento fundamental para proteger la salud física y emocional de la mascota.

Mantener una rutina en sus comidas no solo ayuda a regular su sistema digestivo, sino que también le permite anticipar sus actividades diarias, reduciendo la ansiedad y previniendo posibles trastornos asociados a la desorganización o al estrés.

De esta manera, al establecer este hábito alimenticio, se contribuye a su equilibrio general y se favorece un desarrollo más saludable.

¿A qué hora y cuántas veces al día alimentar a su perro?

Según explicaron algunos expertos de la Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria (CAVN) en diálogo con el sitio de divulgación de datos sobre la salud animal VCA Hospitals, los perros, en general, necesitan alimentarse al menos dos veces al día.

En cuanto a las franjas horarias recomendadas, los especialistas indican que se podría dividir la ración diaria entre las 8:00 y las 9:00 a.m. y luego entre las 5:00 y las 7:00 p.m.

No obstante, cuando son cachorros, puede que necesiten más comida diaria que los adultos, debido a que, al igual que los humanos, se encuentran en una etapa de desarrollo importante. Sin embargo, no se puede caer en el error de darle demasiado alimento.

En este caso, lo ideal es dividir la ración en varias tomas durante el día; de esta manera se evita que coman de golpe y que su digestión se vea afectada. Así las cosas, el sitio web especializado en animales Kiwoko, de España, comparte esta guía práctica:

Para un cachorro de entre 2 y 3 meses, la frecuencia de comida recomendada es de 4 veces al día.

De 4 a 6 meses, 3 comidas al día.

De 6 a 12 meses, 2 comidas al día.

Un aspecto clave de estas rutinas de alimentación es que, cuando el canino se acostumbra a comer a horarios específicos, también lo hace su organismo. Por esta razón, puede que cuando llegue su hora del almuerzo o cena, busque llamar la atención para que no se pasen por alto sus jornadas adecuadas.