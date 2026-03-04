4 Patas

“No son unos mimados”: La revelación de un veterinario sobre por qué los perros lloran al quedarse solos

Según el experto, es un mito afirmar que un perro presenta este tipo de comportamiento porque es demasiado consentido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
4 de marzo de 2026, 1:08 p. m.
Algunos perros lloran al quedarse solos principalmente por ansiedad por separación.
Algunos perros lloran al quedarse solos principalmente por ansiedad por separación. Foto: Getty Images

Los perros, conocidos por su lealtad y habilidad para establecer fuertes vínculos emocionales con las personas, cuentan con diversas maneras de comunicar lo que sienten. Una de ellas y, quizá la más inquietante para sus dueños, es el llanto.

Por esta razón, muchos buscan comprender cada una de sus expresiones y actitudes, determinar si se trata de algo normal y saber cómo reaccionar para evitar que esta conducta se repita de manera constante.

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Ante esta búsqueda, el veterinario Enzo Roubaud, explicó en diálogo con La Vanguardia, que el llanto cuando los perros se quedan solos, lejos de ser un simple capricho o señal de exceso de consentimiento, puede evidenciar síntomas de ansiedad por separación.

“Esto es un mito. El síndrome de ansiedad por separación tiene múltiples causas y no es por cómo lo criaste. Pensar eso es simplista y castigador”, señala el experto.

4 Patas

La historia de Chico, el perrito que fue devuelto al refugio 48 horas después de ser adoptado: “No lastimen a seres inocentes”

4 Patas

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

4 Patas

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

4 Patas

CAR reporta 93 casos de fauna silvestre atropellada en 2025 en Cundinamarca

4 Patas

Scar no se rinde: la historia del perro que conmovió a un país y hoy busca una segunda oportunidad tras la barbarie

4 Patas

Autoridades aclaran situación con el brote de moquillo canino en Bogotá y entregan recomendaciones

4 Patas

Curso gratis de primeros auxilios para perros y gatos: requisitos y fechas de inscripción en marzo

4 Patas

De regalo de Navidad al olvido: esta es la triste historia de Bauzi y su lucha por encontrar un hogar seguro

4 Patas

Alerta veterinaria: el error más común en el cuidado de los perros que estaría aumentando las visitas a urgencias

4 Patas

Denuncian muerte de tres perros en guardería canina en Madrid, Cundinamarca: “Exigimos justicia”

Estos síntomas surgen cuando el perro percibe la ausencia del dueño como una amenaza, por lo que tiene una explicación emocional profunda y estrechamente relacionada con el vínculo que tiene con su amo.

Según la American Veterinary Medical Association (AVMA), citada por el medio argentino TN, los gemidos y llantos al momento de la separación son una forma de comunicación emocional directa con sus cuidadores.

En este contexto, otros expertos como la Dra. Karen Overall y el Dr. Nicholas Dodman explican que esto refleja un apego fuerte, miedo o inseguridad, no capricho ni malcriadez.

Además, indican que otros factores que influyen en esta conducta es el estrés prenatal en la madre, falta de socialización en cachorros o cambios en rutinas como mudanzas.

Perros
Otros factores que influyen en esta conducta son el estrés prenatal en la madre, falta de socialización o cambios en rutinas. Foto: Getty Images

Las secuelas de la pandemia en los perros

De acuerdo con Roubaud, un concepto que se ha popularizado en su área son los llamados perros pandemia, caninos que pasaron sus primeros meses de vida encerrados en casa con sus dueños por la crisis del covid-19.

Tal como sucedió con las personas, después de esta crisis sanitaria, muchas mascotas enfrentaron el cambio de rutina pasando de estar todo el día con sus amos a quedarse completamente solos durante el día.

La adaptación de estas rutinas para ellos puede ser mucho más compleja, más aún cuando nacieron apenas empezó la pandemia y estuvieron todo este tiempo en casa acompañados.

No obstante, si se trata de un comportamiento que se presentaba incluso antes de la pandemia, o después de esta en un cachorro, puede ser consecuencia de factores prenatales que influyen en su temperamento.

La historia de Chico, el perrito que fue devuelto al refugio 48 horas después de ser adoptado: “No lastimen a seres inocentes”

Es decir, si la madre de este cachorro vivió episodios de estrés durante el embarazo, sobre todo en el último tercio de la gestación, lo más probable es que esas sensaciones sean heredadas de manera transplacentaria.

“No han llegado al mundo y su sistema nervioso ya está recibiendo descargas altas de cortisol (hormona del estrés)”, detalla el experto.

Más de 4 Patas

Chico es considerado por el refugio como un perro amoroso, noble, juicioso y agradecido.

La historia de Chico, el perrito que fue devuelto al refugio 48 horas después de ser adoptado: “No lastimen a seres inocentes”

x

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Tunico es un perro que se ha vuelto viral en redes sociales por sostener su máscara respiratoria. Foto de redes sociales (@aryaneandradee)

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

Las regionales Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de casos.

CAR reporta 93 casos de fauna silvestre atropellada en 2025 en Cundinamarca

La historia de Scar ha sorprendido a los profesionales que lo atienden. - Imagen del IDPYBA

Scar no se rinde: la historia del perro que conmovió a un país y hoy busca una segunda oportunidad tras la barbarie

Retiran del mercado popular snack para perros por riesgo de Salmonella

Autoridades aclaran situación con el brote de moquillo canino en Bogotá y entregan recomendaciones

Curso gratuito de primeros auxilios para mascotas

Curso gratis de primeros auxilios para perros y gatos: requisitos y fechas de inscripción en marzo

Cachorros

De regalo de Navidad al olvido: esta es la triste historia de Bauzi y su lucha por encontrar un hogar seguro

Ley Lorenzo: el nuevo paradigma para la jubilación y adopción de perros de servicio en Colombia

¿A qué edad se jubilan los perros policías en Colombia? La Ley Lorenzo y cómo adoptarlos en 2026

Noticias Destacadas