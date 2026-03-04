4patas

La historia de Chico, el perrito que fue devuelto al refugio 48 horas después de ser adoptado: “No lastimen a seres inocentes”

La familia aseguró sentir “rechazo hacia tener animales” por una experiencia pasada, lo que llevó a que el perro regresara al refugio apenas dos días después de ser adoptado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Chico es considerado por el refugio como un perro amoroso, noble, juicioso y agradecido.
Chico es considerado por el refugio como un perro amoroso, noble, juicioso y agradecido. Foto: Instagram @fundacionsanroque

La conmovedora historia fue compartida por la Fundación San Roque Lucila Carmona, entidad sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de animales en condición de vulnerabilidad, a través de su cuenta oficial de Instagram @fundacionsanroque.

En la publicación se cuenta el caso de Chico, un perro criollo que había sido adoptado con la esperanza de iniciar una nueva etapa, pero que regresó al refugio apenas 48 horas después.

De acuerdo con la organización, la familia adoptante explicó que estaban “sintiendo un rechazo por tener animales debido a una situación pasada que vivieron”.

Esta decisión provocó que el canino volviera a la fundación tan solo dos días después de haber iniciado lo que parecía ser el inicio de su hogar definitivo.

4 Patas

“No son unos mimados”: La revelación de un veterinario sobre por qué los perros lloran al quedarse solos

4 Patas

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

4 Patas

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

4 Patas

CAR reporta 93 casos de fauna silvestre atropellada en 2025 en Cundinamarca

4 Patas

Scar no se rinde: la historia del perro que conmovió a un país y hoy busca una segunda oportunidad tras la barbarie

4 Patas

Autoridades aclaran situación con el brote de moquillo canino en Bogotá y entregan recomendaciones

4 Patas

Curso gratis de primeros auxilios para perros y gatos: requisitos y fechas de inscripción en marzo

4 Patas

De regalo de Navidad al olvido: esta es la triste historia de Bauzi y su lucha por encontrar un hogar seguro

4 Patas

Alerta veterinaria: el error más común en el cuidado de los perros que estaría aumentando las visitas a urgencias

4 Patas

Denuncian muerte de tres perros en guardería canina en Madrid, Cundinamarca: “Exigimos justicia”

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

Desde Subachoque, la organización manifestó su inconformidad frente a lo que considera una adopción realizada sin la preparación ni el compromiso necesarios.

Para el equipo, este tipo de decisiones evidencia que aún hay personas que no dimensionan la responsabilidad que implica integrar un animal a su hogar.

“¿Y ahora qué le decimos a Chico? ¿Que otra vez lo abandonaron? Estamos cansados. Cansados de que vean la adopción como si fuera un juego, como si fuera algo que se prueba y se devuelve. Los perros no son objetos. No son terapias temporales. No son experimentos emocionales", señalaron a través de su cuenta oficial de Instagram.

La organización señaló que, además de evaluar aspectos como el espacio disponible, el tiempo, los recursos económicos y la disposición para asumir el cuidado responsable, hoy resulta fundamental que quienes deseen adoptar también cuenten con preparación emocional.

“¿Qué más debemos añadir a nuestro proceso de adopción? ¿Pruebas de personalidad? ¿Evaluaciones de ansiedad y depresión? Por favor, sean responsables. Si no han sanado situaciones del pasado, si no están listos emocionalmente, primero trabajen en ustedes. Vayan a terapia. Pero no lastimen a seres inocentes en el proceso. Chico NO merecía esto”, añadieron en la publicación compartida.

Chico, a quien describen como un perro “espectacular, amoroso, noble, juicioso, y agradecido”, enfrenta nuevamente la incertidumbre tras haber regresado al refugio.

Para la entidad, este caso evidencia cómo las decisiones apresuradas pueden impactar la estabilidad emocional de los animales rescatados.

Si está buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es la plataforma perfecta para adoptarlo en Bogotá

En este momento, la Fundación San Roque Lucila Carmona está en la búsqueda de un hogar definitivo para Chico, con una familia que asuma el compromiso de manera seria, responsable y estable.

“Si alguien verdaderamente RESPONSABLE, COMPROMETIDO y ESTABLE en todos los sentidos desea ofrecerle un hogar REAL y definitivo a Chico, por favor escríbanos por interno. Él merece una familia para siempre”, concluyen en el post.

Quienes deseen brindarle una nueva oportunidad pueden ponerse en contacto a través de sus redes sociales oficiales, donde la organización entrega más información sobre el proceso de adopción.

Más de 4 Patas

Perros

“No son unos mimados”: La revelación de un veterinario sobre por qué los perros lloran al quedarse solos

x

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Tunico es un perro que se ha vuelto viral en redes sociales por sostener su máscara respiratoria. Foto de redes sociales (@aryaneandradee)

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

Las regionales Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de casos.

CAR reporta 93 casos de fauna silvestre atropellada en 2025 en Cundinamarca

La historia de Scar ha sorprendido a los profesionales que lo atienden. - Imagen del IDPYBA

Scar no se rinde: la historia del perro que conmovió a un país y hoy busca una segunda oportunidad tras la barbarie

Retiran del mercado popular snack para perros por riesgo de Salmonella

Autoridades aclaran situación con el brote de moquillo canino en Bogotá y entregan recomendaciones

Curso gratuito de primeros auxilios para mascotas

Curso gratis de primeros auxilios para perros y gatos: requisitos y fechas de inscripción en marzo

Cachorros

De regalo de Navidad al olvido: esta es la triste historia de Bauzi y su lucha por encontrar un hogar seguro

Ley Lorenzo: el nuevo paradigma para la jubilación y adopción de perros de servicio en Colombia

¿A qué edad se jubilan los perros policías en Colombia? La Ley Lorenzo y cómo adoptarlos en 2026

Noticias Destacadas