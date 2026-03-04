La historia de Chico, el perrito que fue devuelto al refugio 48 horas después de ser adoptado: “No lastimen a seres inocentes”

La conmovedora historia fue compartida por la Fundación San Roque Lucila Carmona, entidad sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de animales en condición de vulnerabilidad, a través de su cuenta oficial de Instagram @fundacionsanroque.

En la publicación se cuenta el caso de Chico, un perro criollo que había sido adoptado con la esperanza de iniciar una nueva etapa, pero que regresó al refugio apenas 48 horas después.

De acuerdo con la organización, la familia adoptante explicó que estaban “sintiendo un rechazo por tener animales debido a una situación pasada que vivieron”.

Esta decisión provocó que el canino volviera a la fundación tan solo dos días después de haber iniciado lo que parecía ser el inicio de su hogar definitivo.

Desde Subachoque, la organización manifestó su inconformidad frente a lo que considera una adopción realizada sin la preparación ni el compromiso necesarios.

Para el equipo, este tipo de decisiones evidencia que aún hay personas que no dimensionan la responsabilidad que implica integrar un animal a su hogar.

“¿Y ahora qué le decimos a Chico? ¿Que otra vez lo abandonaron? Estamos cansados. Cansados de que vean la adopción como si fuera un juego, como si fuera algo que se prueba y se devuelve. Los perros no son objetos. No son terapias temporales. No son experimentos emocionales", señalaron a través de su cuenta oficial de Instagram.

La organización señaló que, además de evaluar aspectos como el espacio disponible, el tiempo, los recursos económicos y la disposición para asumir el cuidado responsable, hoy resulta fundamental que quienes deseen adoptar también cuenten con preparación emocional.

“¿Qué más debemos añadir a nuestro proceso de adopción? ¿Pruebas de personalidad? ¿Evaluaciones de ansiedad y depresión? Por favor, sean responsables. Si no han sanado situaciones del pasado, si no están listos emocionalmente, primero trabajen en ustedes. Vayan a terapia. Pero no lastimen a seres inocentes en el proceso. Chico NO merecía esto”, añadieron en la publicación compartida.

Chico, a quien describen como un perro “espectacular, amoroso, noble, juicioso, y agradecido”, enfrenta nuevamente la incertidumbre tras haber regresado al refugio.

Para la entidad, este caso evidencia cómo las decisiones apresuradas pueden impactar la estabilidad emocional de los animales rescatados.

En este momento, la Fundación San Roque Lucila Carmona está en la búsqueda de un hogar definitivo para Chico, con una familia que asuma el compromiso de manera seria, responsable y estable.

“Si alguien verdaderamente RESPONSABLE, COMPROMETIDO y ESTABLE en todos los sentidos desea ofrecerle un hogar REAL y definitivo a Chico, por favor escríbanos por interno. Él merece una familia para siempre”, concluyen en el post.

Quienes deseen brindarle una nueva oportunidad pueden ponerse en contacto a través de sus redes sociales oficiales, donde la organización entrega más información sobre el proceso de adopción.