4 Patas

Si está buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es la plataforma perfecta para adoptarlo en Bogotá

La plataforma Doggy Click comparte historias, fotografías e información esencial de cada animal disponible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 4:14 p. m.
Estos son algunos perros y gatos disponibles para que sean adoptados
Estos son algunos perros y gatos disponibles para que sean adoptados Foto: Instagram @doggyclick

La iniciativa digital Doggy Click, creada por la Fundación Doggy In Home, promueve la adopción responsable con una dinámica inspirada en las redes sociales y las aplicaciones de citas. Desde Bogotá, el proyecto opera como un espacio virtual donde las personas pueden conocer a diario perros y gatos que esperan una familia definitiva.

Con el lema “desliza, conoce y enamórate (pero de verdad)”, la plataforma comparte historias, fotografías e información esencial de cada animal disponible. Su propósito es claro: ayudar a que aquellos que han permanecido entre dos y siete años sin hogar finalmente encuentren una segunda oportunidad.

Desde la Fundación Doggy In Home señalan que este proyecto forma parte de su programa de adopciones y está diseñado para acercar el proceso a más personas, permitiendo un primer contacto rápido y sencillo con los animales disponibles a través de Doggy Click.

Además, la fundación hace una invitación a quienes no pueden adoptar a apoyar la iniciativa siguiendo y compartiendo el contenido para ampliar su alcance y dar mayor visibilidad a los casos, con el fin de lograr que todos los perritos encuentren su nuevo hogar.

4 Patas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

4 Patas

Video l El antes y después de Kulek, un perrito rescatado que vivió dos años en un refugio y superó varias cicatrices

4 Patas

Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

4 Patas

Qué es un perro arcoíris y por qué transforma la vida de quienes lo adoptan

4 Patas

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

4 Patas

¿Los gatos podrían vivir hasta los 30 años gracias a un nuevo tratamiento?

4 Patas

La emotiva historia de Punch: el macaco japonés y su peluche que asombran el mundo animal

Tecnología

¿Lo acogería? Hombre de 42 años dejó a su familia y ahora pide que lo adopten como therian, video detonó las redes

4 Patas

La historia de Aqua: la perrita que sobrevivió a las inundaciones en Córdoba y fue adoptada por un soldado

Perros

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

“No todos pueden adoptar, pero muchos pueden ser el comienzo de una nueva historia. Un hogar de paso es refugio, paciencia y esperanza. Es rehabilitar corazones mientras encuentran su familia ideal. Si alguna vez pensaste ‘quisiera ayudar más’, tal vez esta es tu forma”, se lee en una de las publicaciones de la fundación.

Las personas interesadas en adoptar a Nazaret, Ringo u otros animales que buscan hogar pueden iniciar el proceso diligenciando el formulario habilitado por Doggy Click. También pueden comunicarse al número +57 317 775 2259 o, incluso, consultar las redes sociales, donde regularmente están compartiendo información actualizada con fotos y videos sobre los casos disponibles que esperan por una familia permanente y amorosa.

Más de 4 Patas

Mascotas perdidas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

Su ternura fue determinante para iniciar su proceso de adopción

Video l El antes y después de Kulek, un perrito rescatado que vivió dos años en un refugio y superó varias cicatrices

La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades legar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales.

Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

Joven acariciando a un perro

Qué es un perro arcoíris y por qué transforma la vida de quienes lo adoptan

Neda fue encontrada con desnutrición severa.

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

Cerca de un tercio de los gatos tratados logró extender su supervivencia varios meses.

¿Los gatos podrían vivir hasta los 30 años gracias a un nuevo tratamiento?

Puch el macaco que tiene un mono de felpa por madre - (@animetrends) API

La emotiva historia de Punch: el macaco japonés y su peluche que asombran el mundo animal

la historia de Kiara en el sur de Bogotá

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

El perrito fue adoptado cuando era tan solo un cachorro.

La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

Noticias Destacadas