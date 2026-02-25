Si está buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es la plataforma perfecta para adoptarlo en Bogotá

La iniciativa digital Doggy Click, creada por la Fundación Doggy In Home, promueve la adopción responsable con una dinámica inspirada en las redes sociales y las aplicaciones de citas. Desde Bogotá, el proyecto opera como un espacio virtual donde las personas pueden conocer a diario perros y gatos que esperan una familia definitiva.

Con el lema “desliza, conoce y enamórate (pero de verdad)”, la plataforma comparte historias, fotografías e información esencial de cada animal disponible. Su propósito es claro: ayudar a que aquellos que han permanecido entre dos y siete años sin hogar finalmente encuentren una segunda oportunidad.

Desde la Fundación Doggy In Home señalan que este proyecto forma parte de su programa de adopciones y está diseñado para acercar el proceso a más personas, permitiendo un primer contacto rápido y sencillo con los animales disponibles a través de Doggy Click.

Además, la fundación hace una invitación a quienes no pueden adoptar a apoyar la iniciativa siguiendo y compartiendo el contenido para ampliar su alcance y dar mayor visibilidad a los casos, con el fin de lograr que todos los perritos encuentren su nuevo hogar.

“No todos pueden adoptar, pero muchos pueden ser el comienzo de una nueva historia. Un hogar de paso es refugio, paciencia y esperanza. Es rehabilitar corazones mientras encuentran su familia ideal. Si alguna vez pensaste ‘quisiera ayudar más’, tal vez esta es tu forma”, se lee en una de las publicaciones de la fundación.

Las personas interesadas en adoptar a Nazaret, Ringo u otros animales que buscan hogar pueden iniciar el proceso diligenciando el formulario habilitado por Doggy Click. También pueden comunicarse al número +57 317 775 2259 o, incluso, consultar las redes sociales, donde regularmente están compartiendo información actualizada con fotos y videos sobre los casos disponibles que esperan por una familia permanente y amorosa.