La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

Lo devolvieron porque dañaba las plantas del jardín y no tenían tiempo ni intención de educarlo ni de trabajar con el adiestrador que la fundación había puesto a su disposición.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 1:41 p. m.
El perrito fue adoptado cuando era tan solo un cachorro.
El perrito fue adoptado cuando era tan solo un cachorro. Foto: Instagram @patitasglew

La historia fue difundida en redes sociales por la Fundación Patitas Glew, con sede en Buenos Aires, y relata el regreso de Zeus al refugio apenas cuatro meses después de su adopción, tras la advertencia: “Vengan a buscarlo o lo regalamos”.

Según la fundación, cuando el cachorro fue puesto en adopción recibieron numerosas solicitudes y, tras evaluar a las familias interesadas, eligieron lo que consideraban un “hogar ideal”. Sin embargo, con el tiempo la situación cambió.

“A medida que fue creciendo Zeus notábamos que la paciencia de esta familia cambió drásticamente y hace una semana nos dijeron: ‘vengan a buscarlo o lo regalamos’ porque el perro rompía plantas de su prolijo jardín y no tenían tiempo de educarlo o ganas de probar con el adiestrador que teníamos a disposición, fue más fácil para ellos deshacerse de él“, se lee en la publicación compartida en Instagram.

Tras ser devuelto, Zeus fue nuevamente puesto en adopción por la Fundación Patitas Glew, con sede en Buenos Aires.

Hoy Zeus espera una nueva oportunidad. La fundación busca un hogar definitivo, comprometido con su cuidado y desarrollo a largo plazo, mientras avanza el proceso de evaluación de personas interesadas en adoptarlo.

“Hoy nuevamente Zeus esta en adopción y espera muchísimo encontrar una familia, pero esta vez que LO QUIERA PARA SIEMPRE”, concluye la publicación.

Noticias Destacadas