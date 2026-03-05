Los perros más desobedientes y difíciles de entrenar: lista de las razas que más desafían a sus dueños

La personalidad de un perro puede variar por distintos factores, entre ellos su genética y el entorno en el que crece. Estas características pueden influir en su comportamiento y hacer que su entrenamiento resulte más sencillo o más complejo, especialmente cuando se trata de obedecer órdenes o adaptarse a procesos de adiestramiento.

Según el portal especializado en salud y cuidado de mascotas PetMD, alrededor del 9% del comportamiento de estos animales podría estar relacionado con su raza. De hecho, algunos perros tienden a ser más calmados y sociables, mientras que otros muestran una personalidad más independiente, activa o incluso rebelde.

Aunque los perros no comprenden el idioma humano ni el significado exacto de las palabras, sí pueden entender su entonación. Foto: Getty Images

En este contexto, el neuropsicólogo Stanley Coren abordó este tema en 1994 en su libro The Intelligence of Dogs, dejando en evidencia las capacidades cognitivas y las habilidades de distintas razas para entender mejor su comportamiento y su nivel de obediencia.

Los resultados obtenidos, a partir de un estudio basado en encuestas a 208 jueces especializados en obediencia canina de Estados Unidos y Canadá, revelaron que cerca del 51% de la inteligencia de un perro está determinada por factores genéticos, mientras que el 49% restante depende del entorno y de las experiencias que el animal tenga a lo largo de su vida.

Lista de perros más difíciles de entrenar

“El lebrel afgano es un aristócrata distante y digno de una belleza sublime. A pesar de su apariencia de realeza, el afgano puede exhibir una vena entrañable de tontería y una profunda lealtad”, según la descripción del American Kennel Club, registro de pedigrí de perros en Estados Unidos.

Ante esto, tal como lo señala la marca de alimentos para mascotas Hill’s Pet Nutrition, esta raza se caracteriza por su gran inteligencia, aunque su entrenamiento puede resultar complicado. Suelen ser animales independientes, tercos y con un carácter rebelde, además de ser sensibles a correcciones severas, generando en algunos casos resistencia a seguir órdenes.

Un estudio reveló que la raza lebrel afgano es considerada como la más desobedientes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además del anterior, la investigación de Coren identificó otras razas de perros consideradas entre las más desobedientes y difíciles de entrenar: