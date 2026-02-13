4patas

Después de 12 años de espera, el Sabueso Fino Colombiano es reconocido internacionalmente por la FCI como la primera raza del país

Desde 2013 el país ha buscado el reconocimiento internacional de esta raza.

Redacción 4 Patas
13 de febrero de 2026, 10:09 a. m.

En un momento de orgullo nacional el Sabueso Fino Colombiano ha sido reconocido finalmente como la primera raza canina originaria de Colombia. La noticia se da luego de que la raza recibiera el aval oficial de la Federación Cinológica Internacional, FCI, la máxima autoridad mundial en estandarización de razas caninas.

Este logro marca un antes y un después elevando a este perro ancestral, reconocido por su disciplina férrea y olfato prodigioso, al escenario global junto a las razas más prestigiosas del mundo.

Sabueso fino colombiano: el puro criollo
Foto: Clara Moreno
Foto: Clara Moreno

La FCI emitió su dictamen de aprobación el 10 de febrero de 2026, un hito confirmado rápidamente a través del Club Canino Bucaramanga y el Club Canino Colombiano, ACCC.

El aval se da luego de más de 12 años de censos, estudios genéticos y caracterizaciones liderados por criadores, etólogos y el Grupo de Estudio de Genética Animal de la Universidad Nacional de Colombia, que ya lo habían reconocido provisionalmente en 2015 por el ACCC.

Sabueso fino colombiano, la única raza originaria de Colombia

Desde entonces, se habla de este sabueso como un tesoro criollo habitante de regiones como Antioquia, Meta, Cundinamarca y especialmente Santander, adaptado por más de dos siglos a la vida rural colombiana.

Sabueso fino colombiano, la única raza originaria de Colombia
Sabueso fino colombiano
Un ejemplar del sabueso fino colombiano. Foto: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano. Foto: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano

Importancia del reconocimiento

El aval de la FCI implica una legitimidad científica global, permitiendo su registro en genealogías internacionales y su participación en exposiciones y competencias oficiales en más de 90 países afiliados.

Para Colombia significa la protección de un patrimonio genético único, el impulso a criaderos responsables y la apertura ética a exportaciones, posicionando al Sabueso Fino como patrimonio vivo.

Con este reconocimiento esta raza ahora podrá conquistar podios mundiales, gracias a organizaciones como el ACCC y campañas como Soy Tú Sabueso que promueven su difusión responsable.

Características del sabueso fino colombiano

Sabueso fino colombiano
Un ejemplar del Sabueso fino colombiano llamado Bocadillo del amparo. Foto: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano. Foto: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano

Esta raza se caracteriza por medir entre 45 y 60 centímetros de altura a la cruz, pesa entre 20 a 30 kilos, con un pelaje corto y manchas negro o café que requiere mínimo cuidado, orejas largas y una estructura atlética que resiste plagas como garrapatas y pulgas en climas variados.

Su olfato excepcional lo hace imbatible en el rastreo, mientras su temperamento combina valentía inteligencia y un afecto profundo. Es usado para acompañar niños y ancianos. Es ideal para la familia y el trabajo. No es un perro de salón, sino un atleta rural.

La Policía bautizó Oto al antiguo perro de Otoniel.
La Policía bautizó Oto al antiguo perro de Otoniel. Foto: Daniel Reina

Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia lo han validado en diversas operaciones, destacando su capacidad de búsqueda y localización en terrenos difíciles donde supera a muchas razas importadas por su adaptabilidad local.

Perro de alias Otoniel

Un ejemplo icónico es Chapolo, un Sabueso Fino que fue clave en la captura de ‘Otoniel’, el líder del Clan del Golfo, el 23 de octubre de 2021 en Urabá antioqueño. Tras la misión lo incorporaron a la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino para tareas de detección de personas extraviadas, narcotraficantes o explosivos.

