4patas

Si su gato no juega con sus juguetes, podría estar cometiendo este error que estaría afectando su instinto natural

Esto no significa necesariamente que el gato sea perezoso o que no le gusten los juguetes, sino que el estímulo no está activando su comportamiento natural.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 12:32 p. m.
Muchos dueños cometen errores al intentar jugar con sus compañeros felinos.
Muchos dueños cometen errores al intentar jugar con sus compañeros felinos.

Muchos dueños de gatos se sorprenden al ver que sus mascotas ignoran los juguetes que les compran. Pelotas, ratones de tela, plumas o sofisticados dispositivos interactivos terminan, en muchos casos, abandonados en un rincón de la casa mientras el felino parece preferir otro objeto de la casa.

Aunque esto puede parecer un simple capricho, expertos en comportamiento animal advierten que, en realidad, podría estar relacionado con un error común de los dueños que podría afectar el instinto natural del gato.

Gato
Gato gris juguetón con juguete en la alfombra Foto: Getty Images

Según explicó en sus redes sociales el veterinario y creador de contenido del canal Mascotas y Familias Felices, adquirir muchos juguetes no asegura que el gato quiera utilizarlos, especialmente si la manera en que se presentan o se usan no despierta su instinto natural de caza.

“Si aunque le compres todos los juguetes del mundo, tu compañero felino no juega con ellos, es posible que lo estés haciendo mal”, advierte el usuario.

El especialista señala que jugar con el gato no se limita a agitar un objeto frente a él. Esta actividad debe estimular tanto su cuerpo como su mente, además de fortalecer la relación entre el felino y su cuidador.

Bogotá impulsará emprendimientos de mascotas: los beneficios y apoyos que traerá el nuevo acuerdo

Uno de los errores más frecuentes, advierte, es repetir siempre la misma dinámica durante el juego. El usuario indica que los gatos son depredadores por naturaleza y, cuando los movimientos del juguete se vuelven predecibles, suelen perder rápidamente el interés: “Nuestros gatos son animales muy curiosos, exploradores por naturaleza, cazadores”.

El usuario, identificado como Carlos, recomienda recrear durante el juego situaciones que se parezcan a la caza en la naturaleza. Para ello, sugiere mover juguetes como cañas o plumeros por diferentes zonas de la casa, permitiendo que el gato los persiga.

@mascotasyfamiliasfelices ¿Tu gato se aburre jugando? 😾🧸🥎 Te cuento algunos errores que solemos cometer con el juego de nuestros compañeros felinos en este vídeo de nuestro canal de YouTube #MascotasYFamiliasFelices ♬ sonido original - Mascotas y Familias Felices

También propone ocultarlos detrás de muebles o hacerlos aparecer de forma repentina, ya que estos movimientos inesperados despiertan la curiosidad del animal y mantienen activo su instinto de persecución.

Asimismo, advierte que utilizar siempre el mismo juguete puede hacer que el gato pierda el interés con rapidez. El veterinario señala que la variedad es fundamental para mantener su atención, por lo que recomienda contar con algunos juguetes con distintas texturas o movimientos, como plumas, peluches o pequeños objetos que emitan sonido.

No obstante, aclara que no es necesario acumular muchos. Alternarlos y guardarlos por periodos para luego volver a ofrecerlos podría ayudar a que el felino los perciba como algo nuevo y conserve el entusiasmo por jugar.

