Bogotá impulsará emprendimientos de mascotas: los beneficios y apoyos que traerá el nuevo acuerdo

La Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto de acuerdo que busca promover y fortalecer a las empresas, emprendimientos y mipymes dedicadas al cuidado y bienestar de los animales domésticos en la capital. La iniciativa, presentada por el concejal Julián Sastoque, plantea una hoja de ruta para dinamizar un sector que, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuenta con más de 32.000 establecimientos vinculados en la ciudad.

Alcance y objetivos de la iniciativa

El proyecto, que ahora deberá continuar su trámite en el Concejo para convertirse en acuerdo distrital, contempla una serie de medidas de apoyo para actividades económicas como clínicas veterinarias, guarderías, centros de adopción, albergues y servicios funerarios para mascotas. Un aspecto central del articulado es la exclusión explícita de cualquier actividad comercial asociada a la venta de especies animales, enfocando el respaldo exclusivamente hacia el sector de servicios y bienestar.

De acuerdo con el documento aprobado, la Administración Distrital tendría la responsabilidad de facilitar incentivos para el acceso a líneas de crédito. Asimismo, se proponen programas de capacitación técnica enfocados en áreas clave para la sostenibilidad empresarial: marketing digital, comercio electrónico, gestión financiera y formalización ante las entidades correspondientes.

Reactivación económica

Uno de los puntos destacados en la propuesta es la articulación de varios grupos empresariales con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo es fomentar la cooperación entre los actores del ecosistema, mejorando la competitividad y diversificando la oferta de servicios disponibles para los propietarios de animales de compañía en la ciudad.

Adicionalmente, se plantea la creación de al menos una feria anual dedicada a este gremio. Este espacio no solo funcionaría como una vitrina comercial para que los emprendedores exhiban sus productos y servicios, como innovación en nutrición, primeros auxilios veterinarios o recreación, sino también como un punto de encuentro para el networking y el cierre de alianzas estratégicas.

El acuerdo contempla, además, acciones afirmativas para promover la participación de grupos específicos: mujeres proteccionistas, jóvenes emprendedores y personas en condiciones de vulnerabilidad. Con estas medidas, se busca que el crecimiento del sector no solo se traduzca en una mejora de la oferta económica, sino que también tenga un impacto social en la capital.

Según datos de la Cámara de Comercio, el sector de cuidado animal ha mostrado un crecimiento sostenido en años recientes, una tendencia atribuida en gran medida al aumento del número de hogares que integran animales de compañía.

Con más de 2.000 negocios dedicados directamente al cuidado directo y decenas de miles en actividades complementarias, Bogotá se consolida como un mercado donde la profesionalización del servicio es una demanda creciente. Tras esta primera aprobación, el debate se trasladará a la plenaria, donde se definirán los alcances finales y la viabilidad presupuestal de las medidas propuestas.