Como los gatos: la ciencia revela el secreto sensorial de los bigotes en la trompa de los elefantes

Aunque pertenecen a especies muy diferentes, los felinos y los elefantes comparten una característica esencial para su supervivencia.

2 de marzo de 2026, 12:50 p. m.
Los bigotes, tanto en gatos como en elefantes, funcionan para mejorar su sentido del tacto.
¿Sabía cuál es la curiosa característica que comparten los gatos y los elefantes? Aunque pertenecen a especies muy diferentes, ambos poseen bigotes que cumplen una función esencial para su supervivencia, según revela la ciencia.

Un estudio publicado en Science muestra que la forma, porosidad y rigidez de los bigotes que existen en la trompa de los elefantes cambian desde la base hasta la punta, creando una combinación que mejora su capacidad para detectar texturas, obstáculos y puntos de contacto con gran precisión.

De acuerdo con el grupo de científicos del Departamento de Inteligencia Háptica del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes, a cargo de esta investigación, se encontró que los elefantes, al igual que los gatos, también tienen bigotes que recubren sus trompas.

Estos bigotes guardar un secreto sensorial clave que los ayuda a ser animales más independientes, capaces de a atravesar terrenos complejos, localizar alimento y detectar depredadores, motivo por el que los científicos los conocen como “pelos sensoriales especializados”.

En el informe señalan que utilizaron imágenes de microtomografía computarizada, microscopía electrónica, pruebas mecánicas y análisis de elementos finitos para mapear la estructura y las propiedades de estos bigotes, descubriendo, para su sorpresa, que son responsables de su extraordinario sentido del tacto.

Investigador colombiano murió aplastado por elefante en Uganda
Los bigotes de los elefantes actúan como sensores que detectan contacto, presión y vibraciones. Foto: Buena Vista Images/ Getty Images

Características que hacen únicos los bigotes de los elefantes asiáticos

Por otro lado, la investigación examina con detalle cómo son los bigotes de los elefantes asiáticos y qué los hace únicos desde el punto de vista mecánico. Para ello, los científicos analizaron tres características clave a lo largo de cada pelo, desde la base hasta la punta: su forma o geometría, su estructura interna —incluida la porosidad— y su nivel de rigidez.

Con estos datos construyeron un modelo computacional basado en “elementos finitos”, una herramienta que permite simular cómo un material se dobla y responde cuando se le aplica una fuerza. Gracias a esta técnica, pudieron recrear el comportamiento de los bigotes ante distintos tipos de contacto y fuerza.

De esta manera, los científicos determinaron que, a diferencia de los bigotes de las ratas, cuya rigidez se mantiene prácticamente uniforme a lo largo de todo el pelo, en los elefantes existen tres gradientes funcionales independiente, es decir, tres variaciones progresivas en sus propiedades físicas desde la base hasta la punta, lo que les confiere un comportamiento mecánico mucho más complejo y especializado.

Mutaciones asociadas a cáncer de mama en humanos fueron halladas en muestras felinas.
En los gatos, los bigotes son órganos sensoriales altamente sensibles que les ayudan a navegar el mundo con precisión. Foto: Getty Images
La primera diferencia se observa en la geometría. Los bigotes del elefante tienen una sección transversal ovalada —no completamente redonda— y se afinan de manera cónica hacia el extremo, lo que favorece una flexión controlada cuando la trompa entra en contacto con objetos o superficies, permitiendo que el pelo se doble en direcciones específicas y optimizando así la sensibilidad táctil.

En segundo lugar, la porosidad, con una red de pequeños túbulos huecos, similar a la de un cuerpo, que reduce el peso y absorbe impactos.

Por último, el estudio se centró en la rigidez, encontrando que la base es firme, mientras que la punta es más flexible, una variación que no aparece en el pelo corporal del elefante, cuya rigidez es casi uniforme.

