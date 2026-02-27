En video quedó un perro que le tiene miedo a viajar en avión: los auxiliares de vuelo no contuvieron la risa

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, pero para quienes tienen animales en casa, salir de la rutina implica enfrentar un gran inconveniente: ¿qué hacer con las mascotas?

A medida que se acerca la fecha de partida, surgen dudas inevitables sobre si es mejor llevar al integrante de cuatro patas de la familia o dejarlo al cuidado de alguien de confianza.

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

Mientras que los cambios bruscos de clima pueden afectar físicamente a los animales, uno de entorno sin sus dueños puede impactarlos psicológicamente, por lo que siempre están en un fuerte cuestionamiento a la hora de decidirse por una de estas opciones.

pic.twitter.com/WWzstHfqTM

🔴 Las auxiliares de vuelo se echaron a reír al ver al perro de un pasajero que sufría un miedo intenso a volar. — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) February 26, 2026

Recientemente, una familia estadounidense decidió llevar a su perro en un vuelo comercial, sin imaginar que el animal tendría una reacción tan singular que despertó desde asombro hasta risas entre los tripulantes.

El canino quedó completamente atónito en el suelo del avión, llorando de miedo ante la experiencia de volar por los aires, una situación que obligó a su ama a intentar consolarlo ante la mirada curiosa de los pasajeros.

Aunque la escena resultó graciosa para algunos, la realidad es que lo vivido por esta mascota no es un hecho aislado. Muchos perros sufren profundamente al enfrentarse a un viaje aéreo debido a la desorientación, los ruidos estridentes y los mareos provocados por el movimiento.

Dependiendo del origen del malestar, existen condiciones específicas que deben tratarse con cuidado: desde la ligirofobia, que es el miedo a ruidos fuertes como las turbinas, hasta la cinetosis o mareo por movimiento.

Otras patologías comunes incluyen la ansiedad por viaje, que es el estrés general ante cualquier desplazamiento, y la fobia al confinamiento, que se manifiesta como pánico al estar encerrado en una transportadora en un espacio desconocido.

Para garantizar un vuelo tranquilo, los expertos de los portales web especializados World-Class Pet Care Resources, Dial A Vet y Cornell University College of Veterinary Medicine recomiendan adaptar previamente a la mascota a su guacal para que lo perciba como un lugar seguro, evitar alimentarla horas antes del vuelo, con el fin de prevenir mareos o náuseas, y consultar siempre con un veterinario sobre el uso de medicamentos para la ansiedad que puede generar el estrés de viajar para los animales.

Entender estas condiciones es fundamental para que el viaje no se convierta en una tortura para las mascotas. Prepararlos física y emocionalmente es la única forma de asegurar que tanto los humanos como sus compañeros de cuatro patas disfruten de la aventura de conocer nuevos horizontes.