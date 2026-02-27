Denuncian muerte de tres perros en guardería canina en Madrid, Cundinamarca: “Exigimos justicia”

La muerte de tres perros en una guardería y hotel canino ubicada en la vereda Las Mercedes, vía Puente de Piedra, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que sus propietarios denunciaran las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Los animales fallecidos fueron identificados como Padma, una husky que se encontraba hospedada en el hotel canino, y Lola y Dante, quienes habían sido recogidos para pasar el día en la guardería.

Según la información denunciada en SEMANA, el hecho ocurrió el pasado 6 de febrero y fue comunicado hacia las 5:00 de la tarde de ese mismo día a los dueños de estos animales, varias horas después de su muerte.

De acuerdo con lo señalado por los responsables del establecimiento, los perros habrían quedado dentro de un vehículo en el que eran transportados, luego de que uno de los trabajadores los dejara en su interior por accidente.

Posteriormente, el carro se habría cerrado y, según la versión entregada, el trabajador no logró reaccionar de inmediato para auxiliarlos. Los animales murieron, presuntamente, por un golpe de calor.

Tras el hallazgo, los perros fueron retirados del vehículo, bañados y ubicados en una habitación sobre camas, donde posteriormente sus propietarios realizaron el reconocimiento de los cuerpos.

Eliana Paola Varela, propietaria de Padma, relató en SEMANA lo sucedido: “A las 11 de la mañana más o menos salí con ella. En la guardería me dijeron que no había problema, que me entregaban la perrita el sábado (7 de febrero) porque habíamos quedado que nos la llevábamos el sábado para retirarla y llevarla a la veterinaria. Llega sobre las 5 de la tarde, nos informa que los perros se murieron por la mañana. Los perritos murieron ahogados en el carro, un golpe de calor. El conductor que se supone que la señora los dejó entre el vehículo y dice que uno de los perritos le puso la mano al seguro y se le cerró la puerta y que al final, pues, no reaccionó ni impulsivo ni volvió a entrar a la casa; tardaron dos horas y media y después de eso murieron ahogados en el carro”, dijo.

La propietaria también indicó que el establecimiento atribuyó el hecho a una situación imprevista: “La guardería lo que dice es que no, que qué pena, que los entendamos, que es que tuvieron un tema de fuerza mayor y pues que el señor había dejado la llave”.

Según Varela, los propietarios presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y avisaron a las autoridades de bienestar animal, quienes investigan estos hechos.

“Nosotros ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía, digamos que hemos movido el tema con bienestar animal; sin embargo, pues estamos a la espera de la necropsia, que se demora más o menos 20 días. Pero ya el proceso va andando en la Fiscalía; ya Bienestar Animal hizo el proceso, junto con Secretaría. Entonces, exigimos justicia”, mencionó en SEMANA.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes mientras se conocen los resultados de los exámenes forenses.