Video | El rescate de un mico maicero que duró encadenado una década: “Pone en riesgo su vida”

El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) de Santa Marta informó sobre el rescate de un mico maicero que tenían encadenado en una vivienda del área metropolitana de la capital del Magdalena.

Cientos de mascotas que fueron rescatadas tras sismos en Venezuela esperan por sus dueños

El simio compartía una vivienda familiar, donde las personas del inmueble lo mantenían en condición de mascota.

Ferran Torres anotó el gol del Mundial y rescata perros: la otra vida del héroe de España que nadie conocía

La operación de rescate se llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto del DADSA y la Policía Metropolitana de Santa Marta tras recibir alertas de la comunidad. Las autoridades ingresaron al inmueble y hallaron al primate atado con cadenas; según dieron a conocer, el monito llevaba cerca de diez años en esa condición.

Respecto al operativo y la protección de las especies en la región, el DADSA comunicó que “la fauna silvestre no se compra, no se vende y no se convierte en mascota. En un operativo conjunto rescatamos un mico maicero que era mantenido fuera de su hábitat natural, encadenado y encerrado por más de 10 años, práctica que pone en riesgo su vida y atenta contra el equilibrio de los ecosistemas”.

Procedimiento médico y proceso de rehabilitación

Tras concretar la extracción del simio, la entidad ambiental detalló la ruta de atención médica e inserción que cumplirá el primate. El monito fue trasladado a un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde un equipo de veterinarios y biólogos evaluará sus condiciones físicas e iniciará el proceso de rehabilitación hacia su hábitat natural.

Rescate de mico maicero en Santa Marta. Foto: Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA)

Un vocero del DADSA explicó los riesgos normativos y sanitarios que implica mantener este tipo de animales en espacios residenciales.

El representante del organismo ambiental señaló: “La ley 2153 de 2021 prohíbe la tenencia de fauna silvestre. Estas condiciones no son aptas y generan riesgos de zoonosis, ya que los animales pueden transmitir virus a los humanos o contagiarse de enfermedades humanas”.

La autoridad ambiental del distrito enfatizó en que la extracción de ejemplares debilita la biodiversidad local y alimenta las redes de comercio ilegal. Por esta razón, la institución mantendrá las inspecciones y los patrullajes de vigilancia en las diferentes comunas de la capital del Magdalena para erradicar el cautiverio de especies protegidas.

Marco legal y entrega voluntaria

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la ciudad para que eviten la compra o retención de animales silvestres en sus domicilios. La normatividad vigente establece sanciones administrativas y medidas preventivas para quienes mantengan especies de la biodiversidad en zonas urbanas.

Finalmente, el DADSA invitó a la ciudadanía a entregar de manera voluntaria los ejemplares retenidos para evitar procesos sancionatorios. Los ciudadanos pueden utilizar los canales oficiales de denuncia para reportar casos de cautiverio ilegal y facilitar el retorno de las especies a sus hábitats naturales.