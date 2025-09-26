Suscribirse

En apartamento de Bogotá, tenían a un mono aullador como mascota: imágenes desalentadoras

El primate estaba en una vivienda ubicada en la localidad de Fontibón.

Redacción Nación
26 de septiembre de 2025, 4:51 p. m.
El mono aullador tras ser rescatado.
El mono aullador tras ser rescatado. | Foto: Cuenta en X: @Ambientebogota

El maltrato animal no tiene límites. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observaba a un mono aullador en la ventana de un apartamento en Bogotá.

Se trataba de un mono aullador bebé que permanecía en cautiverio en un apartamento de la localidad de Fontibón. En las imágenes se veía al animal saltando de un lado a otro, mirando hacia la calle a través de un vidrio.

Tras viralizarse el video del primate, desde la Secretaría de Ambiente de Bogotá actuaron y rescataron al animal.

Desde el distrito indicaron que el primate, procedente de La Guajira, ya fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

“Recuperamos un mono aullador infantil en cautiverio en Fontibón. Gracias a una denuncia ciudadana y con el apoyo de la Policía Ambiental, recuperamos un mono aullador juvenil que estaba siendo mantenido ilegalmente en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón. El animal, procedente de La Guajira, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Distrito, donde recibe atención especializada por parte de nuestro equipo profesional. La fauna silvestre debe estar #LibreYEnSuHábitat. El tráfico ilegal de especies es un delito que pone en riesgo la vida de los animales y el equilibrio de nuestros ecosistemas”, indicaron desde la Secretaría de Ambiente.

Así mismo, desde el distrito invitaron a la ciudadanía a que denuncie casos de tráfico ilegal de fauna silvestre a través de las siguientes líneas.

  • Línea Nacional 123
  • En Bogotá: 601 3778854 / 318 8277733 / 317 4276828

Además, los ciudadanos también podrán comunicarse por medio de la cuenta en la red social X @Ambientebogota.

Vale mencionar que, desde la plataforma por los Animales ALTO, celebraron el rescate del mono aullador.

¡Buenas noticias! Rescatado el mono aullador bebé que permanecía en cautiverio en una casa Fontibón, Bogotá. Gracias a una denuncia ciudadana y con el apoyo de la Policía Ambiental, la @Ambientebogota recuperó este monito que, estaba siendo mantenido ilegalmente en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón, Bogotá“, indicaron desde dicha plataforma defensora de los animales.

