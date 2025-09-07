“Yo lo recojo, compa, y lo entierro, tranquilo”: esposo de concejal de La Paz, Cesar, tras atropellar a perro con su camioneta

Indignación en las redes sociales, luego de que un perro muriera atropellado por una camioneta en el municipio de La Paz, departamento de Cesar.

De acuerdo con el medio regional Radio Guatapurí, el presunto responsable es un hombre identificado como Fabián Fernando Costa Morón, esposo de la concejal local Belsica María Calle Moscote.

En un video que se viralizó en las redes sociales se observa que, tras dicho siniestro, al lugar arribaron dos uniformados de la Policía Nacional para solicitarle la documentación al hombre, quien, según se escucha decir a uno de los policías que grababa el procedimiento, estaría en estado de embriaguez.

“Usted está tomado”, le dice el uniformado al esposo de la concejal, mientras este le responde: “Yo lo recojo, compa, y lo entierro, tranquilo”.

"¡Atención, Cesar! Este video que circula como pólvora revela un grave incidente en La Paz: Fabián Costa Morón, esposo de la concejal Belsica Calle Moscote, fue detenido por la Policía tras atropellar y matar a un indefenso perro mientras conducía aparentemente bajo efectos del alcohol. En el audio, se escucha su intento de evadir la ley: 'Usted está tomado... acabó de matar un perro' –le dice el patrullero–, y él responde negando y pidiendo favores: 'Me vas a empapelar a mí.., quédate quieto'. Publicado por Radio Guatapuri en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Acto seguido, el Policía le manifiesta a Costa que “eso no es así” y procede a pedirle la cédula.

“¿Me vas a empapelar a mí?”, le responde Costa al policía, mientras un presunto familiar del esposo de la concejal le pedía al sujeto que se calmara y quedara quieto, aunque después también se escucha que le dice al policía que no había “necesidad de hacer un show mediático por esto”.

“No, claro, cómo que no. Mató al perro, hermano”, le hace saber el policía al familiar de Acosta, mientras este aseguraba ser animalista.

Posteriormente, el familiar del esposo de la concejal dice que ya va a llevar a la casa a Acosta, tratando de evadir el procedimiento de la Policía.

“Voy a dejar el precedente. Recuerde que está en aparente estado de alicoramiento y le siento el aliento alcohólico… Hubiera podido ser un niño”, se escucha decir al policía en el video.

Y como si nada hubiera pasado, Acosta se limita a decir: “Tiene razón compa, pero yo soy un servidor de ustedes”.

Al final, el policía solicita a través de su radioteléfono refuerzos para que lleguen al lugar.