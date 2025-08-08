Suscribirse

Medellín

Vecinos de Robledo Aures, en Medellín, por poco linchan a una mujer acusada de envenenar una mascota

La mujer tuvo que ser sacada del barrio bajo protección de la Policía.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 2:31 a. m.
La Policía tuvo que proteger a una mujer que iba a ser linchada tras ser acusada de envenenar a a Estrella, una mascota.
La Policía tuvo que proteger a una mujer que iba a ser linchada tras ser acusada de envenenar a Estrella, una mascota. | Foto: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales deja ver el momento en el que varias personas golpean un carro color vinotinto en el afán de detener su marcha.

En su interior, cuentan las autoridades en Medellín, iba una vecina del barrio Aures, en la comuna 7, a quien acusaron de envenenar una mascota con un pollo.

“Unidades especializadas de la Policía Nacional atendieron un caso de un presunto envenenamiento de una canina de nombre Estrella, en el lugar se constató que el hecho ocurrió en horas de la mañana”, dijo la capitán Stefany Rodríguez, subcomandante de la Seccional de Carabineros y protección ambiental de la Policía.

Los uniformados llegaron al barrio luego de una alerta informada a través de la línea 1,2,3.

Lo más leído

1. Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su divorcio: este fue el triste mensaje que compartieron
2. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
3. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

Al llegar al lugar los funcionarios observaron el cuerpo del animal de un año y cuatro meses de edad en estado rígido, la ciudadana señalada por la comunidad como presunta responsable fue plenamente identificada y trasladada de manera preventiva al Cai de Aures con el fin de salvaguardar su integridad ante una posible agresión por parte de los vecinos del sector”, señaló la oficial.

Andrés Rafael Divas, propietario de la mascota, le contó a Telemedellín lo sucedido.

Según el hombre, “la mujer le entregó el veneno a la perra, se le cayó al primer piso, vuelve y lo recoge, sube y se lo entrega nuevamente, para que se lo coma”.

Según testimonios entregados a las autoridades, el veneno iba en pedazos de pollo, lo que provocó que el interior del animal se intoxicara hasta hacerle perder el control y desvanecerse en medio de la calle.

Contexto: El lío judicial en Medellín por la muerte de una perrita avaluada en 45 millones de pesos: esta es la historia que compromete a reconocida veterinaria

“El caso fue puesto de inmediato en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación con el fin de iniciar la investigación y determinar la responsabilidad penal de la persona señalada”, dijo la capitán Rodríguez.

#Medellín/ comunidad se fue en contra de la mujer que envenenó una perrita en Robledo Aures ayer, la Policía que fue atender el caso no pudo hacer nada tras la rabia de los ciudadanos del sector. Denuncias Antioquia Nuestra cuenta de instagram 👇 https://www.instagram.com/denunciasantioquia0?igsh=MXV2dXc5dmlyNmpibQ== NUESTRO CANAL DE TELEGRAM 👇 👇 https://t.me/denunciasantioqu

Publicada por Denuncias Antioquia en Jueves, 7 de agosto de 2025

Mientras tanto, el cadáver de Estrella fue trasladado a la clínica veterinaria Uniremington, en el corregimiento de Santa Elena.

En ese lugar será practicada una necropsia para tratar de establecer “de manera técnica y científica la causa de la muerte”, indicó la oficial.

Andrés Rafael y sus vecinos piden que a la mujer se le aplique la Ley Ángel contra el maltrato animal, que fue promulgada en abril por el presidente Petro.

Ángel se convirtió en inspiración para el proyecto de ley contra el maltrato animal en Colombia.
Ángel se convirtió en inspiración para el proyecto de ley contra el maltrato animal en Colombia. | Foto: Tomado de X de @andreanimalidad

“Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de 4 años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables”, decía el proyecto, ya convertido en Ley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca

3. Fuerte discusión entre los participantes de uno de los equipos del ‘Desafío Siglo XXI’: “Entonces yo fui el malo del paseo”

4. Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

5. Dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás: video de la posible fractura en Millonarios vs. Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Maltrato animalMedellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.