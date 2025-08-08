Vecinos de Robledo Aures, en Medellín, por poco linchan a una mujer acusada de envenenar una mascota

Un video que circula en redes sociales deja ver el momento en el que varias personas golpean un carro color vinotinto en el afán de detener su marcha.

En su interior, cuentan las autoridades en Medellín, iba una vecina del barrio Aures, en la comuna 7, a quien acusaron de envenenar una mascota con un pollo.

“Unidades especializadas de la Policía Nacional atendieron un caso de un presunto envenenamiento de una canina de nombre Estrella, en el lugar se constató que el hecho ocurrió en horas de la mañana”, dijo la capitán Stefany Rodríguez, subcomandante de la Seccional de Carabineros y protección ambiental de la Policía.

Los uniformados llegaron al barrio luego de una alerta informada a través de la línea 1,2,3.

Al llegar al lugar los funcionarios observaron el cuerpo del animal de un año y cuatro meses de edad en estado rígido, la ciudadana señalada por la comunidad como presunta responsable fue plenamente identificada y trasladada de manera preventiva al Cai de Aures con el fin de salvaguardar su integridad ante una posible agresión por parte de los vecinos del sector”, señaló la oficial.

Andrés Rafael Divas, propietario de la mascota, le contó a Telemedellín lo sucedido.

Según el hombre, “la mujer le entregó el veneno a la perra, se le cayó al primer piso, vuelve y lo recoge, sube y se lo entrega nuevamente, para que se lo coma”.

Según testimonios entregados a las autoridades, el veneno iba en pedazos de pollo, lo que provocó que el interior del animal se intoxicara hasta hacerle perder el control y desvanecerse en medio de la calle.

“El caso fue puesto de inmediato en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación con el fin de iniciar la investigación y determinar la responsabilidad penal de la persona señalada”, dijo la capitán Rodríguez.

#Medellín/ comunidad se fue en contra de la mujer que envenenó una perrita en Robledo Aures ayer, la Policía que fue atender el caso no pudo hacer nada tras la rabia de los ciudadanos del sector. Denuncias Antioquia Nuestra cuenta de instagram 👇 https://www.instagram.com/denunciasantioquia0?igsh=MXV2dXc5dmlyNmpibQ== NUESTRO CANAL DE TELEGRAM 👇 👇 https://t.me/denunciasantioqu Publicada por Denuncias Antioquia en Jueves, 7 de agosto de 2025

Mientras tanto, el cadáver de Estrella fue trasladado a la clínica veterinaria Uniremington, en el corregimiento de Santa Elena.

En ese lugar será practicada una necropsia para tratar de establecer “de manera técnica y científica la causa de la muerte”, indicó la oficial.

Andrés Rafael y sus vecinos piden que a la mujer se le aplique la Ley Ángel contra el maltrato animal, que fue promulgada en abril por el presidente Petro.

Ángel se convirtió en inspiración para el proyecto de ley contra el maltrato animal en Colombia. | Foto: Tomado de X de @andreanimalidad