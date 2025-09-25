Suscribirse

BOGOTÁ

En las estaciones de TransMilenio están vendiendo hasta perros: video genera indignación

Los cachorros son ofrecidos en una caja, como si fueran mercancía.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 3:49 p. m.
Venta de perros en TransMilenio.
Los cachorros, mientras son ofrecidos en TransMilenio. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @PlataformaALTO

Encontrar vendedores ambulantes en las estaciones de TransMilenio y en los buses es algo que se volvió normal entre quienes utilizan este medio de transporte en Bogotá.

Sin embargo, en redes sociales hay indignación luego de que un hombre fue grabado vendiendo perros en una estación de TransMilenio, como si los cachorros fueran mercancía.

Contexto: TransMilenio se pronuncia sobre video en el que se ve a conductor supuestamente borracho: contó la verdad de lo que pasó

Junto a los cachorros, la mamá de estos, a quien la ubican en un cojín para que los alimente. Al hombre se le escucha decir que “los machos a $500.000 y las hembras a $700.000”.

Desde la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO se pronunciaron al respecto, indicaron que la mamá de los cachorros, que serían al menos ocho, se encuentra en malas condiciones.

Asimismo, mencionan que el video, que se volvió viral en redes sociales, fue grabado en la estación de TransMilenio Ricaurte.

“Denuncian la venta de cachorritos de apenas días de nacidos en Transmilenio, Bogotá. La mamita está en malas condiciones. Este sujeto se mueve por varias estaciones. El video fue grabado en la estación de Ricaurte. Difundamos hasta encontrarlo y poder recuperar a los cachorritos y a la mamita con apoyo del grupo de rescate del Instituto de Protección Animal”, indican desde la Plataforma ALTO, a través de la red social X.

Contexto: Hombre fue sorprendido viajando encima de un TransMilenio: así terminó su arriesgada ‘travesía’

Entretanto, algunos internautas comentaron: “Qué crueldad. No compren cachorrillos, mejor adopten”; "¿Y el que grabó no llamó a la policía? Qué tristeza que se quieran lucrar con el cuerpo de un pobre animalito sin ninguna consideración, debe haber medidas drásticas para esto"; “Que lo encuentren, le quiten la mamita y los cachorros”; “Nadie hace nada, en vez de impedir que se le vuele a la Policía, prefieren la indiferencia”; “Ya hasta animales venden en las estaciones de @TransMilenio, qué horror!”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

2. Estos son los señalamientos que hizo Pedro Rodríguez contra del exgobernador Camilo Romero

3. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

4. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

5. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TransMilenioMaltrato animal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.