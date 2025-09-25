Encontrar vendedores ambulantes en las estaciones de TransMilenio y en los buses es algo que se volvió normal entre quienes utilizan este medio de transporte en Bogotá.

Sin embargo, en redes sociales hay indignación luego de que un hombre fue grabado vendiendo perros en una estación de TransMilenio, como si los cachorros fueran mercancía.

Junto a los cachorros, la mamá de estos, a quien la ubican en un cojín para que los alimente. Al hombre se le escucha decir que “los machos a $500.000 y las hembras a $700.000”.

Desde la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO se pronunciaron al respecto, indicaron que la mamá de los cachorros, que serían al menos ocho, se encuentra en malas condiciones.

Asimismo, mencionan que el video, que se volvió viral en redes sociales, fue grabado en la estación de TransMilenio Ricaurte.

“Denuncian la venta de cachorritos de apenas días de nacidos en Transmilenio, Bogotá. La mamita está en malas condiciones. Este sujeto se mueve por varias estaciones. El video fue grabado en la estación de Ricaurte. Difundamos hasta encontrarlo y poder recuperar a los cachorritos y a la mamita con apoyo del grupo de rescate del Instituto de Protección Animal”, indican desde la Plataforma ALTO, a través de la red social X.