Hombre fue sorprendido viajando encima de un TransMilenio: así terminó su arriesgada ‘travesía’

En las últimas horas de este martes, 16 de septiembre, se viralizó un video en el que se observa la irresponsabilidad por parte de un hombre que decidió viajar encima de un TransMilenio.

En el video se ve al hombre acostado encima del articulado que cubre la ruta M47, mientras este avanzaba normalmente.

Sorprende que el hombre, quien iba acostado encima de Transmilenio, tuvo hasta tiempo para sacar su teléfono celular y empezar a chatear.

Sin embargo, luego de que el TransMilenio se detuviera en un semáforo, su arriesgada travesía terminó tras ser sorprendido por un par de policías motorizados.

En las imágenes se observa que los policías le hacen señas al hombre para que se baje del TransMilenio, mientras este les refutaba desde lo alto.

Por lo tanto, uno de los uniformados se baja de la moto y fue en ese instante que el hombre se tira del TransMilenio, atraviesa una avenida, y empieza a correr.

En cuanto a quien graba el video, a este se le escucha decir: “Vea lo que me encontré. Esta puede ser la nueva modalidad de robo en TransMilenio...Vean, las ventanas abiertas para hacer el raponazo. De hecho, el celular que tiene en la mano, puede ser uno que se acaba de robar y no saben que está arriba. O puede ser que está chateando con uno de sus cómplices, cuando se baje del TransMilenio. Severa novela que me inventé en un momentico”.

Tras viralizarse el video, algunos internautas comentaron: "Opino que el maltrato constante a TM ha generado este tipo de fenómenos... La izquierda es responsable de que la gente no respete al sistema; La gente no sabe que más hacer con tal de llamar la atención!; Sin duda son ratas; Un tipo se le vuela a dos tombos armados y en moto".

Por su parte, TransMilenio emitió un comunicado este martes 16 de septiembre, rechazando lo ocurrido:

Frente al video en el que se evidencia a un hombre sobre el techo de uno de los buses de Troncales, TransMilenio S.A. informa: