TransMilenio se pronuncia sobre video en el que se ve a conductor supuestamente borracho: contó la verdad de lo que pasó

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa a un conductor de TransMilenio manejando un articulado en aparente alteración del estado de consciencia.

En el video se escucha a una mujer, aparentemente policía, decirle al conductor: “Hágame un favor, desciende del vehículo, es tan amable. ¿Sabe que está conduciendo en estado de embriaguez? Retírese el cinturón, apague el bus y descienda del bus. El señor no está ni consciente de lo que está haciendo. Bájese, bájese; cómo se le ocurre conducir así“.

Posteriormente, en el video, se ve a un policía sujetar la mano derecha del conductor y bajarlo del bus.

Luego, al conductor lo sientan sobre el césped, donde se observa que su estado de consciencia estaba bastante alterado, a tal punto que no dejaba de mover sus manos.

#ATENTOS. Oficiales de @PoliciaBogota detuvieron a joven conductor de un SITP de @TransMilenio por manejar en aparente estado de alicoramiento; sin embargo, compañeros del gremio desmintieron a la Institución asegurando que lo que sufrió el trabajador fue un "bajonazo de azúcar". pic.twitter.com/m52ocz8d4j — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 24, 2025

Tras lo anterior, desde TransMilenio emitieron un comunicado esta mañana de miércoles, 24 de septiembre, en el que aclararon que el conductor no estaba en estado de embriaguez, sino que, por el contrario, presentó problemas de salud mientras conducía el bus.

“Tan pronto se conoció el caso, al operador se le practicó prueba de alcoholimetría en aire expirado cuyo resultado fue negativo. El concesionario, Masivo Capital, en el que labora el operador, informó que la situación habría sucedido por descompensación hormonal y diabetes. Actualmente, el operador está en acompañamiento médico pertinente y hasta que finalice el proceso de revisión de condiciones, no prestará el servicio", se indicó en el comunicado de TransMilenio.