NORTE DE SANTANDER

Hombre fue descubierto decapitando palomas con los dientes en pleno parque de Ocaña

El hombre, identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, fue enviado a prisión.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 5:04 p. m.
En la imagen, Ronald Stiven Trigos Rodríguez, hombre enviado a prisión.
En la imagen, Ronald Stiven Trigos Rodríguez, hombre enviado a prisión. | Foto: Fiscalía y Getty Images

Un lamentable hecho de maltrato animal se presentó en Ocaña, Norte de Santander. Un hombre fue sorprendido decapitando palomas con los dientes, en un parque.

Se trata de Ronald Stiven Trigos Rodríguez quien, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, causó la muerte de dos aves en la Plazoleta 29 de Mayo del municipio de Ocaña, el pasado 15 de septiembre.

“Uniformados de la Policía Nacional, alertados sobre el hecho, capturaron en flagrancia al procesado para dejarlo a disposición de la Fiscalía para su judicialización, de acuerdo con los parámetros de la Ley 2245 de 2025″, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Ronald Stiven Trigos Rodríguez
En la imagen, Ronald Stiven Trigos Rodríguez, en audiencia. | Foto: Fiscalía General de la Nación

Por lo tanto, Trigos fue llevado a audiencia y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel, tras ser imputado como presunto responsable del delito de muerte a animal, agravado.

“Por petición de la Fiscalía, el juez le impuso al investigado, medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado rechazó el cargo en su contra”, destacó el ente acusador.

En redes sociales, algunos internautas se mostraron indignados por el comportamiento de dicho hombre en Ocaña.

“¿Y este monstruo qué?; Alguien así es un sádico, un peligro social; Un psiquiatra que nos explique este man qué o qué; Está mal de la cabeza; Con risita de psicópata. Que miedo este tipo; Miren esa risa de demente, un peligro para la sociedad; Ojo con ese psicópata, esos comportamientos denotan más que crueldad con animales; Que pague este mal nacido; Es evidente lo enfermo que está y el peligro que representa; El propio psicópata, cero empatía, cero remordimiento; De dónde sale tanto desgraciado! Por supuesto que no debe quedar libre este loco; La salud mental en el país es cada vez peor; Quién sabe qué otras cosas habrá hecho", comentaron algunos internautas sobre lo hecho por Trigos.

