Hombre fue descubierto decapitando palomas con los dientes en pleno parque de Ocaña

Un lamentable hecho de maltrato animal se presentó en Ocaña, Norte de Santander. Un hombre fue sorprendido decapitando palomas con los dientes, en un parque.

Se trata de Ronald Stiven Trigos Rodríguez quien, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, causó la muerte de dos aves en la Plazoleta 29 de Mayo del municipio de Ocaña, el pasado 15 de septiembre.

“Uniformados de la Policía Nacional, alertados sobre el hecho, capturaron en flagrancia al procesado para dejarlo a disposición de la Fiscalía para su judicialización, de acuerdo con los parámetros de la Ley 2245 de 2025″, indicó la Fiscalía General de la Nación.

En la imagen, Ronald Stiven Trigos Rodríguez, en audiencia. | Foto: Fiscalía General de la Nación

Por lo tanto, Trigos fue llevado a audiencia y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel, tras ser imputado como presunto responsable del delito de muerte a animal, agravado.

“Por petición de la Fiscalía, el juez le impuso al investigado, medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado rechazó el cargo en su contra”, destacó el ente acusador.

En redes sociales, algunos internautas se mostraron indignados por el comportamiento de dicho hombre en Ocaña.