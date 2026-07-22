Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo... cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales, a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos.

El 24 de junio Venezuela sufrió los embates de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con apenas 39 segundos de diferencia entre sí, que han dejado más de 5.300 muertos.

Con el duelo de haber perdido a sus familiares, sobrevivientes emprenden la búsqueda de sus mascotas por los diferentes refugios informales que se instalaron en el estado de La Guaira, sobre el mar Caribe, el más afectado.

“Nos la regalaron desde que nació y ella se crio en el apartamento donde vivíamos. Cuando pasó el terremoto, nosotros salimos corriendo y ella se quedó. Desde ese día no la consigo”, cuenta Raquel Ramos, de 42 años, que busca a su gata Mía.

Cuando se produjo el doble sismo, Ramos se encontraba con su hijo pequeño en el barrio de Tanaguarena, donde muchos edificios quedaron reducidos a escombros. La imagen se repite a lo largo de la costa.

Raquel dice que le pesa haber dejado el día de los sismos a Mía. “Voy a otros refugios a ver si la consigo”, dice, entre lágrimas, al mostrar en el celular una foto de la gata blanca y anaranjada.

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Reencuentros

En un refugio de la Misión Nevado, un programa estatal de atención a animales domésticos, los perros juegan en un amplio terreno, mientras los gatos se encuentran en jaulas con comida.

Un felino duerme plácidamente en una pequeña hamaca color fucsia dentro de una de las jaulas de barrotes blancos en su hogar de acogida, adonde han llegado 326 mascotas rescatadas y se han dado en adopción a unas 50.

Cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales, a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Astrid Ugas, de 17 años, llegó con la intención de adoptar un gato para que le haga compañía al que tiene en casa, que se quedó solo después de que su pareja desapareció con los sismos.

“Quiero ayudar a todos los que lo necesitan”, expresa Ugas, quien terminó llevándose a cuatro mininos.

Casi un mes después de los potentes terremotos, los socorristas venezolanos rescataron a un gato de las ruinas de un edificio, lo que para ellos mantiene la esperanza de encontrar a otros con vida.

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El pequeño felino de pelaje negro fue hallado en la llamada zona cero de La Guaira, donde seis torres de viviendas de interés social de entre 12 y 17 pisos se desplomaron por completo.

El animal fue atendido por veterinarios en el lugar y luego trasladado a un improvisado refugio instalado en un McDonald’s, que en las primeras semanas de la tragedia funcionó como centro ambulatorio.

“Hemos atendido 50 diarios, entre perros, gatos, tortugas, también trajeron un chivo”, enumeró Yanier Veliz, estudiante de veterinaria y voluntario de 20 años. En este hospital provisional también reciben a las mascotas que sus dueños llevan a consulta.

En el refugio de la Misión Nevado, a unas pocas calles de distancia, incluso algunas gatas parieron y ahora cuidan a sus recién nacidos dentro de sus pequeñas jaulas.

En este refugio han sido más las personas que han encontrado a sus animales que las que no después del doble sismo, explica Amanda González, estudiante de veterinaria de 25 años.

“Han sido muy emotivos los reencuentros”, cuenta González. “Todo el mundo termina llorando aquí, porque son animales que a lo mejor daban por desaparecidos y, al ver que están acá, son felices ellos y nosotros” también.

Con información de AFP