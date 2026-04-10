Perrita robada por falsos funcionarios en Bogotá fue recuperada y entregada a sus dueños

Este viernes 10 de abril fue recuperada y entregada de nuevo a sus dueños Wanda, la perrita de 9 años de raza Yorkshire terrier quien el pasado 6 de abril había sido robada por delincuentes quienes se habían presentado como funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

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De acuerdo con el testimonio de Paola Pulido, una de las personas afectadas, en entrevista con Noticias RCN, su hermano recibió una llamada desconocida en horas de la noche de este jueves 9 de abril, en la que les informaron que su mascota sería devuelta.

Posteriormente a la llamada, la familia encontró a la perrita colgada en la puerta de entrada de la casa de los abuelos, el mismo lugar donde había ocurrido el robo.

Paola expresó su agradecimiento por volver a tener a Wanda en sus manos: “Gracias a todas las personas que me apoyaron; ella es mi todo, de verdad, qué felicidad”.

¿Cómo fueron los hechos que llevaron al robo de Wanda?

Los hechos de este jueves 6 de abril transcurrieron en el barrio Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en donde delincuentes se habrían disfrazado como presuntos funcionarios del Acueducto de Bogotá para ingresar a la casa donde se encontraba la perrita Wanda. Este sería su modus operandi el cual está basado en vestirse como personal de servicios públicos para facilitar el ingreso a hogares y robarles sus pertenencias.

Paola, en entrevista con Noticias RCN, había informado que un señor con vestimenta del acueducto de Bogotá, acompañado de una mujer de pelo negro, llegó a la casa donde se encontraba junto con su mamá y abuelos.

Luego de que los delincuentes lograran distraer a las victimas, minutos después, tanto Paola como su familia no solamente notaron las pérdidas económicas de su hogar sino la desaparición de Wanda, lo que preocupó a la familia e hicieron un llamado público en redes sociales para insistir en la devolución de su mascota.

Asimismo, contactaron con las autoridades competentes para poder formalizar una denuncia ante lo ocurrido. Durante los siguientes días tanto Paola como sus familiares recibieron videos y mensajes afirmando haber visto a los sospechosos en el vehículo donde se transportaban durante el robo.

Finalmente, luego de las denuncias y apoyo de ciudadanos de la capital, tanto compartiendo mensajes como mensajes de apoyo en sus redes sociales, Wanda pudo ser devuelta a sus dueños sana y salva.