Francesa invita a Shakira con acento barranquillero y el video se vuelve viral

Una ejecutiva francesa recreó el estilo barranquillero en un video creativo que busca atraer a Shakira y ya genera impacto en redes sociales.

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El video, protagonizado por Anissa Chegwin, directora del centro comercial Val d’Europe, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales al mezclar marketing, humor y apropiación cultural positiva.

En la pieza audiovisual, la ejecutiva no solo invita a Shakira a incluir a Francia en su gira “Las mujeres ya no lloran”, sino que lo hace imitando el acento costeño colombiano y utilizando expresiones propias de Barranquilla.

“Oye, Shak… ¿y Francia qué? Te queremos aquí”, dice Chegwin en el video, en un guiño directo a la cercanía emocional que millones de fans sienten con la artista.

La estrategia no es improvisada. El contenido muestra el complejo comercial como un escenario simbólico para recibir a la cantante, destacando incluso su alta afluencia de visitantes, superior, según el propio video, a la de la Torre Eiffel.

Impresionante video de la gerente de una centro comercial en París invitando a Shakira a que lleve su tour de conciertos a Francia.



En Costeñol! No se lo pierdan pic.twitter.com/mv2PG4YcrY — Renata Stern Sokolov - Grey Bull Rescue (@RenataSokolov) April 3, 2026

El video combina marketing y cultura local para atraer a Shakira en plena gira

Uno de los elementos más llamativos de la producción es su recreación detallada de lugares icónicos de Barranquilla. Chegwin no se limita a un mensaje desde Europa: viaja a la ciudad natal de Shakira y recorre sitios clave como el Malecón del Río, el barrio Abajo y el colegio donde estudió la artista.

También incluye referencias directas a la cultura popular local, como el “bordillo de Shakira” y escenas inspiradas en canciones emblemáticas como La bicicleta, reforzando una narrativa que conecta lo local con lo global.

El video suma además la participación de figuras del Caribe colombiano, como el cantante Checo Acosta y la reina del Carnaval de Barranquilla, lo que le aporta legitimidad cultural y refuerza el tono festivo de la pieza.

La invitación no surge en el vacío. Llega en medio del éxito de la gira mundial de Shakira, considerada una de las más lucrativas de una artista latina, con cientos de millones de dólares en ingresos y millones de asistentes.

Una ejecutiva francesa recrea el espíritu de Barranquilla junto a referentes como Checo Acosta en un video que busca atraer a Shakira y ya es tendencia en redes sociales Foto: Foto: X @RenataSokolov

Este contexto explica por qué ciudades y escenarios en todo el mundo buscan captar la atención de la cantante.

En Europa, donde aún no se han confirmado todas las fechas, la expectativa ha generado iniciativas como esta, que combinan creatividad digital con estrategias de posicionamiento internacional.

Más allá de la anécdota, el caso refleja cómo la cultura colombiana, y en particular la caribeña, se ha convertido en un lenguaje universal gracias a figuras como Shakira.

El hecho de que una directiva europea recurra a códigos culturales de Barranquilla para comunicarse con la artista evidencia el nivel de reconocimiento global de esos símbolos.