El Canal RCN ha logrado cautivar a millones de personas con su programación anual, proponiendo proyectos únicos y distintos. Poco a poco ha llegado a conquistar a su público, creando una familia sólida y muy fiel.
Sin embargo, con la llegada de nuevos espectadores, generaciones, etapas y movimientos internos, se opta por tomar decisiones inesperadas y sorpresivas. Las directivas pueden cambiar proyectos y abrirle la puerta a futuras ideas para renovar su parrilla de contenidos.
Recientemente, se anunció la salida de un querido programa de las tardes del Canal RCN, despidiéndose tras un largo tiempo en el que conectó con miles de televidentes día a día.
Se trató de Mujeres sin filtro, formato presentado por María Cecilia Botero, Kika Nieto, Natalia Sanint y Flavia Dos Santos. La producción fue lanzada en marzo de 2025, por lo que la noticia sorprendió a quienes disfrutaron de cada capítulo a lo largo de un año.
‘Mujeres sin filtro’ se despide
De acuerdo con lo que quedó registrado, María Cecilia Botero, a través de un video en redes sociales, confirmó que Mujeres sin filtro ya no iba más, por lo que agradecía a miles de seguidores que hicieron posible esta idea por un año largo.
La actriz indicó que esta noticia era muy dura y triste de dar, pero todo correspondía a cambios internos del canal. Sus palabras conmovieron, ya que se le vio afectada al tener que revelar que el programa terminaba el 26 de junio.
“Les tenemos una noticia que nos tiene muy tristes y que no queríamos darles. Vecinas, ‘Mujeres sin filtro’ llegará a su final el próximo 26 de junio. Han sido meses llenos de risas, aprendizajes, historias y momentos inolvidables que no habrían sido posibles sin ustedes”, se lee en el pie de foto del post.
“Por eso, queremos invitarl@s a acompañarnos hasta el final de esta etapa y a disfrutar junt@s de cada programa que nos queda. Gracias por cada mensaje, por cada tarde compartida y por el cariño y apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo. Las queremos muchísimo”, agregaron.
María Cecilia Botero, acongojada, indicó que todo hacía parte de un ciclo que debía cerrarse, pero esperaba que todo significara cambios y nuevas puertas abiertas.
“Yo estoy que lloro. Como parte de una decisión interna del canal... pero lo que queremos decirles es que esto no tiene nada que ver ni con ustedes ni con su cariño o su fidelidad que nos han brindado este tiempo. Simplemente se cierra un ciclo, y como ocurre en la vida, esperemos se abran nuevos caminos”, afirmó.
Cabe recordar que Kika Nieto, días atrás, se despidió del programa, asegurando que salía del equipo.