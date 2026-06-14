Eduardo Luis se confesó y reveló el drama que vive en pleno Mundial 2026: “Es frustrante”

La transmisión de Brasil vs. Marruecos en el Canal RCN salió adelante pese a los problemas de salud de Eduardo Luis López, reconocido narrador colombiano que agradeció los comentarios de apoyo por parte de los televidentes y reveló la situación que está atravesando en pleno Mundial 2026.

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“Paso por aquí a agradecerles la tolerancia hoy. Me enfermé, me enfermé justo en la primera semana del Mundial. Llevo tres semanas peleando con mi salud en general, virus, disfonías y el desgaste por la cantidad de viajes”, señaló en su cuenta de Instagram.

Eduardo Luis propuso que RCN designara otro narrador a última hora para el partido del grupo C, sin embargo, no habían opciones disponibles.

“Lastimosamente, justo hoy, Jotas Mantilla tenía el partido por La FM y Tito Puccetti en Directv. Hable con mi jefe y nos tocó así. Quiero agradecerle a mis compañeros”, señaló.

En la transmisión se le escuchó la voz diferente a otras oportunidades, pero sacó adelante los dos goles que se dieron en el primer tiempo. Ismael Saibari marcó para Marruecos al minuto 21 y Vinícius empató a favor de Brasil sobre la media hora de juego.

“Uno debe tener la humildad de decir ‘no estoy’ y poner un compañero que esté 100 %, pero no había. Toco así, nos fuimos y lo sacamos adelante. Gracias a todos mis compañeros que me ayudaron hablando más de lo normal y a ustedes por tolerar”, apuntó.

Eduardo Luis espera que su salud le ayude para estar en las mejores condiciones de cara a la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para el próximo miércoles 17 de junio.

“Toca aplicarme más inyecciones y medicina para llegar al partido de Colombia en México, que es lo que queremos todos. Silenciarme un poco para poder recuperarme 100 %. Igual les quería agradecer a todos los que vieron RCN”, insistió.

Eduardo Luis en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Instagram @eduardoluisfut

Eduardo Luis reconoció que “es frustrante” sufrir este quebranto en el arranque de la Copa del Mundo. “Da rabia, te quieres cuidar siempre. Es normal que uno se enferme en el Mundial por la cantidad de trajín, pero me enfermé en la primera semana”.

“Es la vida, lo acepto con humildad y la vida es 90 % de lo que pasa y 10 % como lo asumes. Me deprime un poco pero tengo que recuperarme para seguir con todo. Gracias por estar con nosotros en RCN, les quería agradecer”, finalizó.

Eduardo Luis es la principal figura del canal para las transmisiones de este Mundial, especialmente en los partidos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.