Westcol desató furor en México y quedó atrapado entre la multitud; video mostró el caótico momento

En medio de las fuertes emociones que genera el Mundial 2026, el streamer colombiano se convirtió en protagonista en México, pues asistió a un encuentro de hinchas de la Selección Colombia y terminó generando una multitud que incluso complicó su salida del lugar.
El creador de contenido viajó al país azteca para seguir algunos partidos del campeonato de fútbol y realizar transmisiones en vivo para sus seguidores. Antes de comenzar con sus actividades, contó que tuvo algunos inconvenientes relacionados con el ingreso de parte de su equipo de trabajo y los elementos que utiliza para crear contenido. Sin embargo, reveló en sus redes sociales que logró solucionar la situación.
Posteriormente, llamó la atención al asistir a un banderazo organizado por colombianos en Ciudad de México, un evento que suele realizarse antes de partidos importantes. En este tipo de encuentros, los aficionados se reúnen para cantar, llevar banderas, celebrar y demostrar su apoyo a la selección.
No obstante, en esta ocasión, la presencia de Westcol terminó cambiando por completo la dinámica de la reunión.
¡LLENO TOTAL! Westcol el streamer más grande de latam desata la locura en México🤯— 𝐋𝐄𝐈𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 | Actualidad Digital ⚡ (@leiderconrradoo) June 17, 2026
Westcol, en streaming, encabezando el banderazo de la Selección Colombia en Ciudad de México junto a miles de colombianos que están esperando el debut del día de mañana contra la selección de… pic.twitter.com/lrgXwMdSPh
El creador decidió acercarse para compartir un momento con quienes estaban reunidos y también para mostrar parte de la experiencia en sus plataformas digitales. Sin embargo, apenas comenzó a ser reconocido por las personas presentes, el lugar empezó a llenarse cada vez más.
En varios videos que se difundieron en redes sociales quedó registrado como miles de personas comenzaron a rodearlo, pues muchos querían acercarse para saludarlo y tomarse una fotografía.
Con el paso de los minutos, el número de asistentes aumentó y la situación hizo que moverse por el lugar fuera cada vez más difícil. En algunos videos publicados en redes sociales quedó registrado como parte del público comenzó a corear su nombre mientras intentaba acercarse.
Las imágenes mostraron a Westcol avanzando lentamente entre la multitud, acompañado por personas de su equipo y tratando de mantener contacto con quienes estaban alrededor. El momento rápidamente empezó a circular en plataformas digitales y generó comentarios sobre el alcance que tienen actualmente algunos creadores de contenido.
westcol esta en mexico por el mundial y quedo atrapado entre la gente pic.twitter.com/64qji3LkK9— KICK Español (@kickespanol) June 17, 2026
Aunque la atención principal del viaje está puesta en el Mundial, este episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor de la presencia del colombiano en México.
Westcol continuará acompañando a la Selección Colombia durante algunos de sus compromisos en el torneo y compartiendo contenido desde las ciudades donde se desarrollan los encuentros.