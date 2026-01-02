Gente

Westcol se fue en contra de Yina Calderón y se enfureció por chisme que reveló: “Necesita revisarse”

El ‘streamer’ no se guardó nada y mostró su enojo en medio de reciente transmisión.

Laura Camila Másmela Bernal

3 de enero de 2026, 3:35 a. m.
Westcol se mostró molestó con Yina Calderón por información que expuso sobre su expareja.
Westcol se mostró molestó con Yina Calderón por información que expuso sobre su expareja. Foto: Instagram @westcol - @yinalcalderonoficial / Montaje: Semana

En la noche del 1 de enero de 2026, Westcol y Aida Victoria Merlano sorprendieron a sus millones de fanáticos en redes sociales, pues tras más de un año de haber terminado su relación amorosa y tomar caminos separados, se reencontraron por medio de una transmisión en vivo en Kick, en donde se sinceraron con respecto a momentos importantes de su relación y hablaron de las duras situaciones que tuvieron que enfrentar.

Sin embargo, uno de los temas que se robó la atención del público digital, fue cuando Westcol habló directamente sobre Yina Calderón, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ya que arremetió contra ella con fuertes palabras.

Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos.
Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos. Foto: Canal oficial de WestCol en la plataforma Kick.

El streamer se refirió específicamente, al video en el que Yina reveló ante su público que Aida Victoria Merlano estaba embarazada de Juan David Tejada, mucho tiempo antes de la que creadora de contenido quisiese que se hubiese dado a conocer la información.

“Cuando ella dijo que vos estabas embarazada, a esa mujer era para llegarle a la casa y meterle una cachetada. ¡Bum! Respetá, respetá, ¿eso a ti que te incumbe?, ¿qué te da eso?, real", dijo en medio de la rabia que le generó recordar la situación.

Sin tapujos, compartió su punto de vista y afirmó que hay muchas personas que están en contra de Yina Calderón por la forma en la que se ha comportado con algunas de las estrellas más importantes del mundo de la farándula, ya que a lo largo de su carrera en la industria, son muchas las discusiones que ha tenido con personajes del entretenimiento.

“Todos deberían meterle una cachetada. Es que si a Yina Calderón le pasa algo, a mí no me importa. Y a mí nadie me puede decir nada, porque todo el mundo quiere que le pase algo, esa es la realidad”, manifestó frente a las cámaras.

Finalmente, afirmó que la mujer debería buscar ayuda profesional, pues aunque es consciente de cómo funciona la industria de la farándula, considera que hay temas que no se pueden tratar con ligereza.

“Esa mujer necesita ir a un psicólogo, necesita ir a revisarse, porque uno puede tirar mie#@$, uno puede decir cosas, pero filtrar un embarazo, no”.

Por medio de la sección de los comentarios, los usuarios de la plataforma se pronunciaron y compartieron sus opiniones al respecto: “Esta entrevista va a tener vistas solamente por hablar de Yina jajaja”; “La verdad es que Yina sí se pasó”; “Jajaja me encantó este stream, muy loco todo” y “Muchos apoyan a Yina, así a ellos no les guste”, son algunas de las palabras que se leen.

