José Gaviria hizo contundente llamado de cara a las elecciones en segunda vuelta; lanzó comparación con el Mundial 2026: “Resistencia”

La carrera presidencial en Colombia sigue acaparando la atención de la opinión pública mientras se acerca la segunda vuelta, una cita electoral que será determinante para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante el próximo periodo de gobierno.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta, los esfuerzos de las campañas se han enfocado en conquistar a los millones de votantes que optaron por alternativas distintas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Este segmento del electorado aparece como una pieza fundamental para inclinar la balanza en la recta final del proceso.

Al mismo tiempo, crece el interés por los debates y escenarios de confrontación de ideas entre los aspirantes presidenciales. Estos espacios serán decisivos para que los ciudadanos evalúen con mayor profundidad las propuestas, las estrategias y los planes de gobierno que cada candidato busca implementar en caso de llegar al poder.

Uno de los personajes que se refirió a este momento político fue José Gaviria, productor musical y exintegrante del jurado de Factor X. Mediante sus redes sociales, destacó la relevancia de esta fase de la campaña y aseguró que resulta indispensable escuchar con atención las posturas, explicaciones y argumentos de quienes aspiran a dirigir el país.

Además de compartir su visión sobre el proceso electoral, el compositor aprovechó la ocasión para hacer una petición puntual a las personas que siguen sus publicaciones.

De acuerdo a lo que quedó registrado, José Gaviria publicó un mensaje enfocado en una comparación con el Mundial 2026, precisamente acerca del partido entre España y Cabo Verde.

El productor indicó que aquellos que respaldaban a Abelardo de la Espriella debían ser como la defensa del equipo del continente africano, la cual fue clave para empatar con la selección española, considerada una de las favoritas de esta edición.

“Que los Defensores de la Patria seamos como la defensa de Cabo Verde frente a España, en el Mundial”, escribió en un mensaje de su cuenta de X.

Adicional a esto, hizo un llamado a sus seguidores, tirando una pulla al Pacto Histórico, partido que representa Iván Cepeda.

“Resistencia frente a la peligrosa y extrema incompetencia del PH. ¡Bravo!“, concluyó, sumando más de mil likes.