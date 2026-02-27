4Patas

¿Se puede faltar al trabajo por una urgencia con su mascota? Esto dice la ley

Recientemente se conoció un histórico fallo en España.

Valentina Rueda Rodríguez

27 de febrero de 2026, 9:44 p. m.
Emergencias veterinarias y el entorno laboral
Emergencias veterinarias y el entorno laboral

Un reciente fallo judicial en España ha encendido el debate global sobre los límites de la jornada laboral y los derechos de los propietarios de animales de compañía. El Juzgado Social nº 25 de Barcelona declaró improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó de su puesto para acompañar a su perra en un procedimiento de eutanasia humanitaria, un hecho que, aunque ocurrió en territorio europeo, resuena con fuerza en la jurisprudencia colombiana.

El caso de Barcelona: Humanidad vs. Normativa

Los hechos se desencadenaron cuando una empleada recibió una llamada de urgencia de su veterinario: su perra, en estado crítico, debía ser sometida a eutanasia de inmediato. Ante la imposibilidad de postergar el acto y el vínculo afectivo con el animal, la mujer acudió a la clínica, falta que la empresa calificó como “injustificada”, procediendo a un despido disciplinario.

No obstante, el juez encargado del caso dictaminó que, si bien el Estatuto de los Trabajadores en España no contempla explícitamente un permiso por este motivo, la acción debe evaluarse bajo una “perspectiva humanitaria”. Según el análisis jurídico, no se trató de un capricho, sino de una circunstancia ética y urgente. El fallo se apoyó en la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales de 2023, que reconoce a los animales como seres sintientes, argumentando que obligar a la empleada a trabajar en ese estado emocional contravenía la dignidad animal y personal.

¿Cuál es la realidad jurídica en Colombia?

En el contexto nacional, la situación es distinta pero está en plena transformación. Actualmente, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) no incluye a las mascotas dentro de las causales de “licencia por luto” o “calamidad doméstica”. Históricamente, estos permisos se han reservado para familiares directos hasta cierto grado de consanguinidad.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha emitido señales de apertura. Recientemente, el alto tribunal avaló que trabajadores sindicalizados puedan acceder a permisos remunerados por el fallecimiento de sus animales de compañía. La Corte argumentó que estos beneficios no solo mejoran el clima organizacional, sino que reconocen el impacto psicológico real que la pérdida de una mascota tiene en el trabajador moderno.

El vacío legal y la flexibilidad empresarial

A pesar de estos avances, expertos legales advierten que en Colombia la mayoría de estos casos siguen dependiendo de la discrecionalidad del empleador. Según el despacho Campmany Abogados, quienes han seguido de cerca el caso español, estas sentencias no crean automáticamente un nuevo derecho de ausencia para cualquier visita al veterinario, pero sí obligan a las empresas a ser más cautelosas antes de aplicar sanciones severas.

En Colombia, la tendencia apunta a que las empresas “pet-friendly” integren estos permisos en sus reglamentos internos de trabajo, adelantándose a una legislación que, aunque lenta, empieza a reconocer a la familia multiespecie como un núcleo protegido por la ley.

