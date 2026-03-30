Perros

Cómo funciona la millonaria iniciativa de Bon Jovi para proteger a los perros abandonados: “Cada perro merece cuidado”

El cantante Jon Bon Jovi impulsa un proyecto solidario que combina refugio, salud y adopción para animales sin hogar.

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Redacción 4 Patas
30 de marzo de 2026, 5:56 p. m.
Con un enfoque integral, Jon Bon Jovi presenta una iniciativa que apunta a reducir el abandono canino en Estados Unidos.
Con un enfoque integral, Jon Bon Jovi presenta una iniciativa que apunta a reducir el abandono canino en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El reconocido músico Jon Bon Jovi vuelve a poner su nombre al servicio de una causa social, pues esta vez, el artista de canciones reconocidas como “Livin’ on a prayer, “It’s my life” o “You give love a bad name” presentó una iniciativa enfocada en atender a miles de perros que viven en abandono en Estados Unidos, con una inversión que ronda los 5 millones de dólares.

La propuesta busca brindar ayuda inmediata y también generar un impacto duradero en la forma en que se enfrenta esta problemática.

“Cada perro merece cuidado, amor y un lugar donde vivir”, expresó el cantante.

La propuesta que presenta Bon Jovi

El proyecto está diseñado para revisar diferentes puntos:

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Por un lado, contempla mejorar la infraestructura de los refugios, permitiendo que estos espacios reciban a más animales y ofrezcan condiciones más dignas.

A la par, se incluyen servicios veterinarios sin costo, que cubren desde chequeos básicos hasta tratamientos más complejos, además de jornadas de esterilización. Este punto es clave para evitar la reproducción descontrolada y reducir, con el tiempo, la cantidad de animales en la calle.

La iniciativa busca frenar la sobrepoblación canina mediante jornadas médicas y procesos de cuidado continuo.
El plan incluye atención veterinaria gratuita, desde controles básicos hasta tratamientos y campañas de esterilización. Foto: Getty Images

Otro componente esencial es el impulso a procesos de adopción responsables. La idea es facilitar el encuentro entre los perros rescatados y familias comprometidas, promoviendo vínculos estables que eviten nuevos casos de abandono.

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Un compromiso social que va más allá de la música

La iniciativa se suma a la trayectoria solidaria del artista, quien desde hace años lidera proyectos con impacto comunitario. Uno de los más conocidos es JBJ Soul Kitchen, un restaurante con enfoque social que combate el hambre en distintas comunidades.

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La nueva propuesta refuerza el historial solidario de Jon Bon Jovi, reconocido por impulsar iniciativas con impacto social. Foto: Getty Images

Este espacio, con varias sedes en el país, funciona bajo un modelo inclusivo: quienes tienen la posibilidad de pagar lo hacen, mientras que quienes no, pueden acceder a un plato de comida igualmente.

Con esta nueva apuesta, Jon Bon Jovi reafirma su compromiso con las causas sociales, ampliando ahora su impacto hacia la protección animal. La iniciativa busca no solo rescatar perros, sino también generar conciencia sobre la responsabilidad colectiva frente al abandono.