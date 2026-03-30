Perrito callejero conquista corazones en redes tras ser adoptado por un constructor; ahora tiene una importante misión

En el mundo de las redes sociales, las historias relacionadas con animales suelen generar una ola de reacciones, muchas de ellas positivas cuando se trata especialmente de adopciones y segundas oportunidades de vida.

Por esta razón, la historia de Cristóbal Montt, socio de la empresa Constructora Vicam, en Santiago de Chile, y su cachorro llamado Rubén, ha logrado conquistar miles de corazones en las plataformas digitales luego que el hombre, en medio de más dudas que certezas, decidiera abrirle las puertas de su hogar.

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Tras la adopción, que inicialmente lo hizo cuestionarse por sus compromisos laborales, tomó una decisión que hoy tiene al canino cumpliendo una importante misión como “inspector de construcción”.

Según las aventuras que ha compartido su amo a través de la cuenta de TikTok @rubenycristobal, su adopción se dio cuando apenas tenía tres meses, llenando sus días de alegría con su ternura y travesuras.

Desde entonces, se convirtió en su compañero inseparable, acompañándolo a cada obra mientras ejerce su labor como inspector o supervisor, siempre procurando que su presencia no ocasione inconvenientes a los clientes.

Contrario a ello, en medio del ruido, el polvo y el movimiento constante de las obras, este integrante perruno de pelaje negro se ha robado la atención de miles de internautas en redes sociales, quienes destacan su papel como parte activa de la empresa dentro de su equipo de trabajo.

Según lo publicado por la constructora en su cuenta de Instagram @constructoravicam, el perrito se caracteriza por ser tranquilo y atento. Además, afirma que ha logrado adaptarse al entorno, incluso en medio del ruido de la maquinaria y las exigencias propias de una obra.

Asimismo, resalta que su presencia ha tenido un efecto positivo en el equipo, al fomentar un ambiente más relajado y cercano entre los trabajadores.

Por otro lado, como dueño responsable de Rubén, Cristóbal Montt ha dejado en evidencia que, además de estar en proceso de aprendizaje para seguirse familiarizando con el entorno, el canino también recibe entrenamiento y los cuidados básicos que requiere para su desarrollo y bienestar.

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Esto incluye hábitos de alimentación y espacios de juego que le ayudan a liberar energía y, posiblemente, a reducir los destrozos que muchos perros suelen causar durante su etapa de crecimiento.

De esta manera, Cristóbal Montt ha demostrado que adoptar un animal, más allá de disfrutar su compañía, implica responsabilidad, compromiso y disposición, tanto para cuidarlo como para integrarlo en la vida diaria sin problemas.