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Más que un perro, un héroe: la emotiva despedida de Zeus tras marcar una era en el servicio policial

Este canino prestó sus servicios durante ocho años.

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Redacción 4 Patas
27 de marzo de 2026, 10:35 a. m.
Zeus, el perro policía que terminó su servicio en la institución.
Zeus, el perro policía que terminó su servicio en la institución. Foto: @transitopolicia/API.

Con un emotivo homenaje fue despedido Zeus, un canino que hacía parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia y que estuvo al servicio de la institución durante ocho años.

A través de las cuentas oficiales de la Policía se dio a conocer su retiro, en un momento en el que sus compañeros reconocieron su trayectoria como parte fundamental en las labores de seguridad vial.

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“Despedimos a Zeus, un compañero que no llevaba palabras, pero sí un corazón lleno de lealtad”, precisó la institución en sus redes sociales.

La Policía informó que luego del mencionado tiempo de servicio en las vías del país, este valiente canino culminó su misión, junto a su guía canina y a sus compañeros policías, dejando huellas imborrables en la lucha contra el delito y en la protección de miles de viajeros.

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La institución dio a conocer que “más que un canino de trabajo, fue un amigo, un guardián y un héroe silencioso que entregó su vida al servicio”.

“En su última ronda por las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte, Zeus avanza con la misma nobleza y compromiso de siempre. Cada paso guarda años de lealtad, servicio y amor por su labor. No fueron solo recorridos, fue una vida dedicada a proteger”, precisó la institución.

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Así, entre lágrimas, aplausos y agradecimientos, el canino cumplió su último día de servicio y sus compañeros policías agradecieron el aporte y sacrificio como miembro de la institución.

Durante el acto de reconocimiento, los uniformados destacaron que su trabajo fue determinante y clave para prevenir situaciones de peligro y para fortalecer la seguridad en distintas regiones del país.

Zeus
Zeus no fue solo un compañero policía, sino un héroe al servicio de la institución. Foto: Redes Policía Nacional/API.

Ocho años después, Zeus se retira para disfrutar de su jubilación tras una carrera dedicada a la detección de explosivos y a ofrecer seguridad en las carreteras de Colombia.

No cabe duda de que, para la Policía, Zeus deja un legado imborrable, no solo por su desempeño en las operaciones, sino también por la conexión de afecto y lazos especiales que construyó con quienes lo acompañaron a lo largo de estos años de trabajo.

“Gracias por tu entrega, por tu valentía y por cada misión cumplida. Hoy no es un adiós… es un gracias por siempre”, concluyó la institución.