El sencillo truco para que su mascota deje de morder cables y evitar un cortocircuito en la casa

Cada día son más los hogares en los que las mascotas ganan protagonismo. Tanto perros como gatos ocupan un lugar muy especial, pero es clave saber que son muchos los cuidados que deben tenerse en cuenta, para evitar accidentes caseros o daños a la salud de los propios animales.

Los expertos advierten sobre el color de pintura que se debería evitar si se tiene un perro en casa

Por ejemplo, es un hecho que a los perros, especialmente a los cachorros, les gusta morder cosas en la casa. Las razones por las que tienen este comportamiento son diversas. Por un lado, es una forma de explorar el mundo, pero también es una manera de liberar energía o reducir el estrés.

Si el peludito está aburrido, tiene ansiedad o no hace suficiente ejercicio, es probable que muerda muebles, zapatos u otros objetos como los cables de la energía.

En ocasiones, algunas condiciones como la ansiedad por separación pueden provocar este comportamiento cuando el animal se queda solo en casa. Por eso, es importante ofrecerles juguetes adecuados, actividad física diaria y estímulos mentales para canalizar esa necesidad de morder de manera positiva.

Hay que tomar acciones tendientes a evitar que los perros muerdan los cables, pues puede resultar peligroso no solo para ellos, sino para la seguridad del hogar. Foto: Getty Images

Para evitar que estas mascotas muerdan los cables eléctricos, se pueden tener en cuenta algunos trucos que son ideales para evitar complicaciones y malos momentos no solo con el peludito, sino, en general, en el hogar.

Proteger con fundas y repelentes

Una de las mejores formas de prevenir accidentes caseros con los cables y las mascotas es proteger estos elementos en todos los lugares de la casa. La forma sencilla de hacerlo es poniendo tubería de plástico o goma, como mangueras o protectores comerciales de cables.

También es práctico envolver cinta adhesiva de doble cara en tramos cortos de cables. Esta debe cambiarse de forma regular.

¿Su perro le entiende? La ciencia revela cuántas palabras puede aprender realmente

El portal Mundo Animalia indica que a los cables también se les pueden aplicar aerosoles repelentes de sabor amargo como la pimienta o mezclas caseras como jugo de limón, pimienta y agua. En este caso se deben realizar pruebas en los cables con los sprays para evitar daños.

Estos métodos proporcionan disuasión física y de sabor para romper el hábito que tienen las mascotas de mordisquear.

La ansiedad puede generar que los perros muerdan diferentes objetos en la casa, entre ellos, los cables eléctricos. Foto: x

Otras formas de prevenir esta práctica en las mascotas

Para evitar que los caninos causen daños en los cables, es bueno ofrecerles una variedad de juguetes para morder hechos de caucho duro o cuero crudo. Una de las recomendaciones es rotar los juguetes de forma regular para mantener su interés elevado.

¿Cuáles son los perros que viven más años? Las razas más longevas y cómo cuidar su salud

De igual forma, para prevenir, es importante limitar el acceso de la mascota a áreas con muchos cables. Para ello es recomendable usar barreras específicas ideales para estos animales o cerrar puertas de las habitaciones con muchos aparatos electrónicos o cables desordenados para evitar mordidas accidentales.

Los expertos aseguran que responder a las necesidades de mordida de los perros con alternativas apropiadas satisface sus impulsos naturales de forma segura.