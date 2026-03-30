4 Patas

Los cinco riesgos críticos de dejar salir a su gato sin supervisión

Los felinos que están acostumbrados a estar en el hogar corren graves riesgos en espacios exteriores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
30 de marzo de 2026, 1:11 p. m.
Los gatos corren diversos riesgos en la calle.
Los gatos corren diversos riesgos en la calle. Foto: Getty Images

Los gatos son de las mascotas más queridas y con más espacio en los hogares. Se caracterizan por ser exploradores y debido a su instinto depredador les gusta salir para observar al mundo a su alrededor, jugar o cazar.

¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Un nuevo estudio científico revela el papel clave de su columna vertebral

Hay dueños que consideran que para hacerlos sentir mejor y mantener vivos los instintos de su mascota deben dejarla salir de casa, pero esta no es la mejor recomendación que hacen los expertos; es ideal evitar sus salidas para evitar complicaciones y que ellos pueden tener un ciclo de vida más largo.

Según información de la compañía Purina, en su página web, un gato que se mantiene en el interior tiene una esperanza de vida promedio de 15 a 17 años, mientras que uno del exterior tan solo alcanza una expectativa de 2 a 5 años de vida.

Gato
es clave evitar que los gatos caseros salgan a otro ambiente para evitar riesgos que pueden afectar su salud e incluso su vida. Foto: Getty Images

Son diversos los riesgos a los que se exponen estas mascotas cuando están fuera del hogar y estos son algunos de los más críticos y a los que se debe prestar atención.

4 Patas

Perrito callejero conquista corazones en redes tras ser adoptado por un constructor; ahora tiene una importante misión

4 Patas

El sencillo truco para que su mascota deje de morder cables y evitar un cortocircuito en la casa

4 Patas

El primer amigo del hombre: ¿Cómo y cuándo se pasó de lobos salvajes a perros domésticos?

4 Patas

Justicia para Yeloko: el gatito que lucha por su vida tras una brutal agresión en Cali

4 Patas

Más que un perro, un héroe: la emotiva despedida de Zeus tras marcar una era en el servicio policial

4 Patas

Ataque despiadado a un pequeño capibara deja ocho detenidos y preocupante diagnóstico del animalito

4 Patas

Advierten sobre cuidados alimentarios de mascotas durante viajes en Semana Santa: estas son las recomendaciones

4 Patas

¿Cómo afecta a perros y gatos la muerte de otro de su especie?

4 Patas

Duelo en mascotas: cómo identificar y ayudar a un perro o gato tras la pérdida de un ser querido

4 Patas

¿Su gato está estresado? Señales claves para identificar esta conducta y cómo ayudarlo

Exposición a enfermedades

Cuando el gato sale suelto a la calle o al campo corre el riesgo de adquirir algunas enfermedades como otitis, moquillo, leucemia felina (FelV), sida felino (FIV), parásitos o infecciones por hongos. Y no sólo eso, sino que también pueden ser portadores de enfermedades contagiosas hacia los humanos por lo que es mejor que ellos estén resguardados en casa.

¿Existen realmente los gatos hipoalergénicos? La ciencia detrás del gran mito de las razas que “no dan alergia”

Ser víctima de atropello

El gato doméstico normalmente no está acostumbrado al tráfico de la calle, por lo que no tiene desarrollado el instinto de cuidarse en una carretera. Dado que son animales pequeños y existen altas probabilidades de no ser vistos a tiempo por los conductores pueden correr el riesgo de ser atropellados. Un paseo por el barrio puede tener un final trágico para la mascota, según el sitio web Paraíso Mascota.

Peligro por otros animales

Cuando el gato sale de paseo solo de casa, corre el riesgo de encontrarse con depredadores, otros gatos y perros. Estos animales suponen un gran gran riesgo para el felino de casa o interior.

La frustración en los felinos puede estar relacionada con ciertos tipos de juego.
Los gatos de interior tiene una mayor expectativa de vida. Foto: Getty Images

Trampas humanas

Hay ocasiones en las que los humanos pueden convertirse también en depreadores con trampas mortales como veneno que pueden perjudicar a las mascotas u otras especies. Es un hecho que la crueldad humana hacia los animales supone un gran riesgo para un gato que anda suelto por la calle.

El riesgo de su instinto depredador

A los gatos les encanta cazar pequeñas presas como aves o roedores, que forman una parte natural del ecosistema al que el gato doméstico no pertenece y es posible que estos animales no siempre estén en buena condición, lo que puede causar inconvenientes de salud a la mascota.