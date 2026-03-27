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El primer amigo del hombre: ¿Cómo y cuándo se pasó de lobos salvajes a perros domésticos?

Las científicos siguen analizando datos que aún son un misterio.

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Redacción 4 Patas
27 de marzo de 2026, 4:49 p. m.
La domesticación de los lobos se dio hace miles de años.
La domesticación de los lobos se dio hace miles de años. Foto: Getty Images

Las preguntas son muchas y las respuestas aún no son tan claras, en torno a como el lobo salvaje se tranformó en perro doméstico. Mucho se ha hablado de la autodomesticación, es decir, la idea de que los lobos, atraídos por los desechos humanos, se acercaron a los asentamientos y con el tiempo se volvieron dóciles.

No obstante, son diversos los estudios y análisis que se han hecho para determinar lo que hay detrás de este misterio que se ha convertido en un tema clave para la ciencia.

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La fecha exacta del origen de los perros se desconoce, pero los estudios no paran y dos nuevos análisis publicados en la revista Nature dan luces sobre el tema.

perros
No hay claridad sobre cuando empezó la domesticación de los perros. Foto: Getty Images

Se dice que la fecha exacta del origen de los amigos fieles del hombre se desconoce, aunque se considera que se separaron de los lobos en torno a la última Edad de Hielo.

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En la primera investigación, realizada por la Universidad Ludwig Maximilian (LMU), en Alemania, los científicos examinaron genomas hallados en Pınarbası (Turquía), de hace unos 15.800 años, y en la cueva de Gough, en Reino Unido, de hace unos 14.300 años.

Los datos de ADN revelaron que esos ejemplares estaban más estrechamente emparentados con razas actuales de Europa y Oriente Medio, como los boxers y los salukis, que con árticas como los huskies siberianos, lo que indica que los principales linajes genéticos caninos debieron de haberse establecido en el Paleolítico Superior, según el estudio.

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“No sabemos exactamente cuál era el papel de estos perros. ¿Cazar, servir de alarma...? También se puede suponer que existía un vínculo entre las personas y sus perros, especialmente los niños. Aunque no fueran animales de compañía en el sentido actual, probablemente existía una relación muy fuerte. En Pinarbasi los cachorros están enterrados sobre sepulturas humanas”, señala Laurent Frantz de la universidad Ludwig Maximilian de Múnich.

Otro estudio

El segundo análisis liderado por The Francis Crick Institute, del Reino Unido, analizó el genoma de 216 restos de perros y lobos encontrados en Europa y sus alrededores. Una de las conclusiones fue que el más antiguo resultó ser un perro procedente del yacimiento de Kesslerloch, en Suiza, de hace unos 14.200 años.

Perros
Aún hay mucho por descubrir cuando los perros fueron domesticados. Foto: Getty Images

Este animal compartía ascendencia con los de otras regiones, con lo que se demuestra que la diversificación genética de los perros domesticados habría comenzado hace más de los mencionados miles de años.

Con esta investigación se demostró que la ascendencia de los perros de los primeros agricultores del Neolítico (hace unos 6.000 años en Europa) se remonta directamente a los caninos de las poblaciones de cazadores-recolectores de hace más de 14.000 años.

Hasta ahora la evidencia más antigua de un perro databa de hace 10.900 años, pero los nuevos hallazgos científicos apuntan a una domesticación mucho más antigua de lo que se pensaba.

*Con información de AFP