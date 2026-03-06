4 Patas

Conny, perrita de apoyo emocional, es buscada por su familia en Bogotá; está en tratamiento y necesita atención veterinaria

Su próximo control con el veterinario lo tiene programado para el 10 de marzo.

Linda Yicela Hernández Sánchez

6 de marzo de 2026, 10:26 a. m.
Familia busca a su perrita Conny en Bogotá.
Familia busca a su perrita Conny en Bogotá. Foto: Créditos: Familia de Conny / Revista Semana

En Bogotá, una familia vive momentos de angustia tras la desaparición de su perrita llamada Conny, a quien se le perdió el rastro el pasado 24 de febrero de 2026, alrededor de las 10:00 a.m. en la calle 161A con carrera 18, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por sus dueños, recientemente recibieron una pista sobre su posible paradero, debajo del puente de la 183 con autopista, lugar desde donde una persona les envió una fotografía que, aseguran, confirma que se trata de ella.

En el momento de su desaparición no llevaba placa ni collar; sin embargo, tenía puesta una pañoleta de flores y un saco rosado, prendas que podrían ser claves para facilitar su identificación y ayudar a dar con su paradero.

La familia también indicó que Conny tiene microchip. Es una perrita criolla, de tamaño mediano y pelaje tricolor (café, amarillo y negro), que suele mantenerse distante de personas desconocidas o asustarse fácilmente cuando se le acercan.

Tiene siete años, cumple un papel importante como animal de apoyo emocional y actualmente se encuentra en tratamiento hepático, lo que hace necesario mantener sus cuidados y controles médicos.

Conny, perrita desaparecida en Bogotá
Esta perrita requiere atención veterinaria especial. Foto: Crédito: Familia de Conny / Revista Semana

Su próximo control con el veterinario lo tiene programado para el 10 de marzo, por lo que su cuidado es especialmente importante.

Su bienestar depende de una alimentación específica, ya que no consume concentrado y solo puede comer comida especial que ha sido recomendada por su condición.

Conny, perrita desaparecida en Bogotá.
Su familia hace un llamado a la comunidad para contribuir en su búsqueda. Foto: Crédito: Redes sociales, familia de Conny

Con la esperanza de ubicarla antes de su próxima cita, la familia hace un llamado de solidaridad a la comunidad para que, en caso de tener alguna información sobre su perrita o haberla visto en la zona, puedan reportarlo de inmediato a los números 3103388715 - 3118571133 - 3002711998, y así colaborar a su pronta aparición.

Conny, perrita desaparecida en Bogotá
Esta perrita es de apoyo emocional, según indica su familia. Foto: Crédito: Familia de Conny / Revista Semana

Por el momento, su caso ha comenzado a difundirse a través de diferentes grupos de Facebook dedicados a la búsqueda de perros desaparecidos, así como otras redes sociales, todo esto con el propósito de que más personas puedan conocer la situación y ayudar a ubicarla.

Asimismo, la familia compartió con SEMANA algunas fotografías de Conny para facilitar su identificación, aparte de dar detalles sobre sus características físicas.

Con estas imágenes esperan que reconocerla sea más sencillo para la comunidad y así contribuir a que regrese sana y salva a su hogar, donde la esperan con gran preocupación, pero también con el cariño y los cuidados que siempre le han brindado para garantizarle una mejor calidad de vida.

