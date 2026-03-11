Indignante | Video viral muestra a un hombre presuntamente agrediendo a una perrita en una panadería

Un video difundido en redes sociales ha generado diversas reacciones entre los usuarios tras mostrar el momento en que un hombre pisa la extremidad posterior de una perrita en una tienda de comestibles. Las imágenes, que se han viralizado en las últimas horas, habrían sido captadas el pasado 7 de marzo en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Scar no se rinde: la historia del perro que conmovió a un país y hoy busca una segunda oportunidad tras la barbarie

Ante la difusión del material, el usuario de la red social X, @ElvilCrespo, identificado inicialmente como el propietario del establecimiento y del animal, realizó una denuncia pública.

Les presento al agresor de animales Luis Alfredo Rodríguez Valero, profesor de la @universidadunad, oriundo de Barquisimeto (Ven) y residente en Chapinero (Bogotá, Col), que le pisó la cola violentamente a mi perrita Trufa luego de una discusión porque ladró. https://t.co/jbu4hdetnr pic.twitter.com/rsI0ekceZs — . (@ElvilCrespo) March 11, 2026

En su publicación, señaló a un ciudadano identificado como Luis Alfredo Rodríguez Valero como el responsable del hecho. Según el denunciante, “le pisó la cola violentamente a mi perrita Trufa luego de una discusión porque ladró”. El altercado entre las partes involucradas habría iniciado, presuntamente, por la reacción sonora del canino ante la presencia del hombre en el establecimiento.

La publicación original incluyó datos personales y perfiles digitales del señalado, lo que derivó en un flujo constante de comentarios y reclamos por parte de la comunidad digital. Ante la presión en redes, Rodríguez Valero utilizó su cuenta personal para dar su versión de lo ocurrido y justificar su movimiento físico.

Muchas gracias x los msj de solidaridad.

Sufro de vértigo y pierdo el equilibrio con facilidad.

Fui víctima de agresiones físicas q ya fueron denunciadas.

La policía no aplicó el código de convivencia ciudadana y me expuso. Ya se presentó la queja disciplinaria también. — Luis Rodriguez (@rvluis1) March 11, 2026

“Sufro de vértigo y pierdo el equilibrio con facilidad. Fui víctima de agresiones físicas que ya fueron denunciadas. La policía no aplicó el código de convivencia ciudadana y me expuso”, manifestó el ciudadano a través de su perfil.

Debido a que en las denuncias ciudadanas se vinculaba al presunto agresor con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en calidad de docente, la institución educativa emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación administrativa del implicado.

La UNAD estableció que Rodríguez no tiene una vinculación vigente con la institución, por lo que no ejerce como profesor de dicha universidad, contrario a lo que se afirmó inicialmente en las plataformas digitales.

En el mismo comunicado, la institución educativa manifestó su rechazo hacia cualquier acto relacionado con el maltrato animal. Por su parte, el ciudadano señalado informó que ya se han interpuesto quejas disciplinarias por la actuación de los uniformados que atendieron el caso en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un reporte oficial sobre posibles sanciones o multas derivadas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en relación con este incidente ocurrido en el sector de Chapinero.