“Actuaron con sevicia”, tres infantes de marina fueron capturados por matar un cachorro con un machete en Buenaventura

Un aberrante caso de maltrato animal dejó como victimarios a tres infantes de marina de la Armada Nacional en Buenaventura y víctima a un cachorro, un perrito de apenas unos días de nacido. Los uniformados lo mataron presionando con sus botas la cabeza del cachorro, mientras otro, con un machete, le golpeó la cabeza.

Los infantes de marina dejaron en video la evidencia que ahora los envió a la cárcel. La brutalidad de su ataque al indefenso cachorro la grabaron mientras se turnaban los golpes y la tortura al animal que solo lloraba, como gritando por ayuda. Los militares se reían y explicaban la mejor forma de causar daño.

Tres infantes de marina fueron capturados por matar un cachorro. Foto: Suministrada (API)

El video muestra la aterradora escena con los detalles del crimen. Los golpes, la asfixia y el ataque con el machete que acabó con la vida del cachorro. Todo quedó grabado y ellos mismos se encargaron de compartirlo con algunos contactos, hasta que llegó a quien le informó a la Fiscalía.

El ente acusador adelantó la investigación y no fue difícil llegar a los infantes de marina, autores de la barbarie animal, de la crueldad que el delegado de la Fiscalía calificó como un acto de sevicia y a los militares como autores del delito de muerte animal, una conducta bastante grave que llevó a la cárcel a los uniformados.

La Fiscalía solicitó la captura de los infantes de marina y los presentó ante los jueces de control de garantías, les imputaron cargos y uno aceptó su responsabilidad, reconoció estar en la macabra historia de maltrato animal, en el asesinato de un cachorro. Los otros dos se declararon inocentes; fueron los que terminaron con una orden de reclusión.

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

“Ustedes actuaron con sevicia y de ustedes esperaría otro comportamiento al ejercer funciones públicas, ustedes hacen parte de la Armada Nacional y esos hechos además fueron registrados para luego ser difundidos por medios masivos, de ahí que se le impute esas circunstancias de agravación previstas”, dijo la Fiscalía.

La aterradora imagen y el sonido, con los chillidos del cachorro, advierten la brutalidad del acto, que se agrava cuando los responsables portaban uniforme y son ellos los que dejaron constancia del delito, mientras se ríen y recomiendan la mejor forma de causar más daño al animal, el camino más corto para acabar con su vida. La conclusión fue un golpe con un machete.

“Este comportamiento desplegado por ustedes se dirigió de manera inequívoca a someter agredir y causar la muerte de un cachorro de tan solo días de nacido afectando así la vida de un ser sintiente en contravía del debido derecho de protección que les corresponde”, señaló el fiscal del caso en la audiencia.

Tres infantes de marina fueron capturados por matar un cachorro. Foto: Suministrada (API)

El juez ordenó una medida de aseguramiento en contra de los dos infantes de marina que negaron su responsabilidad en el crimen; los enviaron a la cárcel por la muerte del cachorro, un caso inédito y en el que se estrena el tipo penal redactado con la llamada Ley Ángel.

Normalmente, quienes eran procesados por maltrato animal quedaban en libertad; en este caso le aplicaron con contundencia la nueva ley y terminaron con una orden perentoria, una entrada directa a la cárcel.