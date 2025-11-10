Suscribirse

Medellín

Maltrato animal contra varios perros en un ascensor en Medellín quedó registrado en video; el presunto agresor fue individualizado

Los hechos ocurrieron en el municipio La Estrella, ubicado en el área metropolitana.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 2:18 a. m.
El sujeto agredió presuntamente a tres perros que se encontraban junto a él en un ascensor.
El sujeto agredió presuntamente a tres perros que se encontraban junto a él en un ascensor. | Foto: Capture de video: A.P.I.

En la mañana del lunes, 10 de noviembre, se registró un nuevo hecho de maltrato animal contra varios perritos. La brutal agresión quedó grabada en video de cámara de seguridad.

De acuerdo con las imágenes, se logra observar a un sujeto que, en un momento de ira, agredió presuntamente a tres perros que se encontraban junto a él en un ascensor.

Contexto: Colombia avanza en la protección animal y transforma su amor por la vida y el respeto

Las autoridades determinaron que los hechos sucedieron en una zona residencial del sector Villas de Ensueño, en el municipio La Estrella, ubicado en el área metropolitana de Medellín.

“Esta queja se la remití inmediatamente a la inspección de medio ambiente, que se trasladó al lugar en compañía de la Policía Nacional. Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”, indicó el alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez.

El mandatario dio a conocer que gracias a la rápida acción de las autoridades fue individualizado el sujeto que habría agredido de manera violenta a sus propios animales.

Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de alcaldía municipal en el programa Arta. Este sujeto fue individualizado por la policía nacional. Estamos haciendo todo lo pertinente, desde el proceso sancionatorio, con la inspección de medio ambiente, pero además entablaremos una denuncia en la Fiscalía”, dijo el alcalde.

La Policía y uniformados de Medio Ambiente intervinieron, rescatando a los perritos y denunciando al responsable. Las autoridades invitan a la comunidad a reportar casos similares.

“Invitamos a toda la comunidad para que siga poniendo las quejas cuando puedan evidenciar casos de maltrato animal. No podemos permitir que esto siga sucediendo ni en nuestro municipio ni en ningún lugar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia con estos perritos”, puntualizó el mandatario de La Estrella a través de un video.

Maltrato animalMedellínLa Estrella

