Maltrato animal contra varios perros en un ascensor en Medellín quedó registrado en video; el presunto agresor fue individualizado

En la mañana del lunes, 10 de noviembre, se registró un nuevo hecho de maltrato animal contra varios perritos. La brutal agresión quedó grabada en video de cámara de seguridad.

De acuerdo con las imágenes, se logra observar a un sujeto que, en un momento de ira, agredió presuntamente a tres perros que se encontraban junto a él en un ascensor.

Las autoridades determinaron que los hechos sucedieron en una zona residencial del sector Villas de Ensueño, en el municipio La Estrella, ubicado en el área metropolitana de Medellín.

“Esta queja se la remití inmediatamente a la inspección de medio ambiente, que se trasladó al lugar en compañía de la Policía Nacional. Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”, indicó el alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez.

#Laestrella / rechazo total a estas situaciones con nuestros peludos



en video quedó registrado como este Sujeto maltrato a un perro dentro de un ascensor en villas de ensueño en el municipio de la estrella, se solicita intervención de las autoridades del municipio pic.twitter.com/UUP6WSogz5 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 10, 2025

El mandatario dio a conocer que gracias a la rápida acción de las autoridades fue individualizado el sujeto que habría agredido de manera violenta a sus propios animales.

“Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de alcaldía municipal en el programa Arta. Este sujeto fue individualizado por la policía nacional. Estamos haciendo todo lo pertinente, desde el proceso sancionatorio, con la inspección de medio ambiente, pero además entablaremos una denuncia en la Fiscalía”, dijo el alcalde.

🚨 ¡Rechazamos el maltrato animal! 🚨

En La Estrella no hay lugar para la crueldad, ni para la indiferencia. 🐾



Gracias a la rápida acción de las autoridades,👮🏻‍♂️ fue individualizado el sujeto que agredió a sus propios animales dentro de un ascensor en el sector Villas de Ensueño. pic.twitter.com/JG3UcYaXGG — Alcaldía de La Estrella (@AlcaldEstrella) November 10, 2025

La Policía y uniformados de Medio Ambiente intervinieron, rescatando a los perritos y denunciando al responsable. Las autoridades invitan a la comunidad a reportar casos similares.