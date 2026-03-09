Camilo Triana compartió triste noticia sobre su perro Magnus y se mostró afectado: “La decisión más difícil”

El creador de contenido Camilo Triana conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir una difícil noticia relacionada con Magnus, su perro y compañero de vida desde hace varios años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 1.2 millones de seguidores, el influenciador publicó un extenso mensaje en el que explicó el complejo momento que atraviesa debido al estado de salud de su mascota.

Magnus se ha convertido con el paso del tiempo en una figura muy querida entre quienes siguen el contenido de Triana, pues ha aparecido en múltiples publicaciones, videos y momentos importantes de la vida del creador digital, por lo que muchos de sus seguidores han acompañado de cerca su historia durante casi una década.

En su reciente publicación, Camilo Triana reveló que el cáncer que había afectado a Magnus tiempo atrás regresó de forma inesperada, algo que lo tomó por sorpresa, pues tenía la esperanza de que la enfermedad ya hubiera quedado en el pasado.

“No pensé que el cáncer regresaría tan rápido. Pensé que hace unos meses, en la caravana que hizo eco en todo el mundo, estábamos dejando atrás ese episodio que nos hizo más fuertes, pero el proceso fue muy tormentoso”, expresó inicialmente.

El influenciador también confesó que creía que, en caso de reaparecer, la enfermedad tardaría mucho más tiempo en manifestarse nuevamente. Sin embargo, el diagnóstico llegó apenas meses después de haber pensado que su mascota tendría todavía muchos años por delante.

“Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante, no solo a meses de sentir que mi perrito tendría unos largos años más asegurados”, añadió en su reflexión.

En medio del mensaje, Triana dejó ver el profundo vínculo que tiene con Magnus, a quien considera su mejor amigo. El creador de contenido no ocultó la angustia que siente frente a la posibilidad de perderlo.

“Tengo un nudo que me aprieta al respirar; me exijo estar bien por él, por mí, por su historia, por su eterno impacto en mi vida. Pero hoy me cuesta, me cuesta el miedo a perderlo, pero me cuesta más pensar que él pueda sufrir y vivir con dolor”, escribió.

En el mismo texto explicó que, tras analizar la situación y pensando en el bienestar del animal, tomó junto a su familia una de las decisiones más difíciles: no someterlo a más tratamientos agresivos.

“Por el amor, respeto y el agradecimiento eterno que tengo hacia Magnus, decidimos no someterlo a más cirugías y quimioterapias. Él ya no es un cachorro y su cuerpo ya no es tan fuerte como antes, y no podría con el peso de saber que lo perdimos en una sala de cirugía o que sus últimos días sean débiles por las quimioterapias”, explicó.

Por ahora, el creador de contenido aseguró que su prioridad será acompañar a Magnus y garantizar que viva el tiempo que le quede con tranquilidad y sin dolor.

“Magnus se quedará hasta el día en que su cuerpo esté bien y sin sufrimiento. No sabemos eso, cuánto tiempo será, no sabemos cuánto tiempo más seguirá iluminando mis días con su existencia (...) Esta es de lejos la decisión más difícil que he tomado en mi vida; Magnus es todo para mí, es mi mundo entero, es quien me dio las ganas de vivir, las ganas de quedarme, las ganas de construir algo”, escribió.