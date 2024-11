Camilo Triana reveló en SEMANA cómo las redes sociales afectaron su salud mental: “Me afectó mucho”

No obstante, en varias ocasiones se habla de las consecuencias negativas que puede traer la exposición en el mundo de las redes sociales, y como las personas que se encuentran dentro de las mismas, pueden llegar a herir y afectar considerablemente la salud mental de una persona.

“Uno en las redes sociales está enfrentado a gente que no le tiene miedo a lastimar con sus comentarios, uno a diario se enfrenta con personas que insultan, que atacan, que lastiman, que mientes, que difaman, que sacan las cosas de contexto para hacer daño, entonces , la única manera en la que uno se puede blindar de eso es amándose y siendo consciente de lo que uno es, teniendo en claro lo que uno aporta y sobre todo teniendo en claro que el proyecto que tienen es positivo

“No se puede pasar por alto la salud mental y fue algo que yo no tuve en cuenta cuando empecé a crecer en redes sociales, entonces cuando llegaron los comentarios negativos, me afectó muchísimo, la pérdida de la privacidad es muy complicada, esa repercusión en mi salud mental fue muy fuerte”, indicó.

¿Cómo Camilo Triana ha trabajado para mantener su salud mental?

“Hay que romper eso de que la salud mental es solo para la gente loca, todos estamos un poco locos, realmente, y todos necesitamos de un profesional, a´si como cuando te duele la panza y vas al médico, cuando nos duele la mente, cuando estamos cansados, cuando no encontramos salida y tenemos pensamientos negativos, necesitamos a un profesional de la salud mental”.

“Ahí fue cuando yo empecé a entender que la vida a uno lo pone donde uno está, y que no le pone retos los cuales uno no pueda sortear, entonces la salud mental y ponerle cuidado a todo eso me ha fortalecido mucho para poder entender las cosas”, mencionó la reconocida estrella de redes sociales.